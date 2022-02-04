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https://tr.sputniknews.com/20220204/resmilesti-nato-genel-sekreteri-stoltenberg-norvec-merkez-bankasinin-basina-gececek-1053470618.html
Resmileşti: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası'nın başına geçecek
Resmileşti: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası'nın başına geçecek
Ekim ayında NATO Genel Sekreterliği görevi sona erecek olan Jens Stoltenberg'in ülkesi Norveç'te Merkez Bankası Müdürü olacağı açıklandı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T14:07+0300
2022-02-04T14:54+0300
dünya
nato
jens stoltenberg
norveç
norveç merkez bankası
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Norveç Merkez Bankası, bugün yaptığı açıklamada, mevcut NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bankada müdür olarak görev yapacağını duyurdu.Görevi devralana dek para politikası konusunda yorum yapmayacağını belirten Stoltenberg, İşçi Partisi mensubu olarak kalacağını ama siyasi açıdan tarafsız olacağının altını çizdi.62 yaşındaki Stoltenberg daha önce konuya sıcak yaklaştığını söyleyerek, ülkesi Norveç'te Merkez Bankası Müdürlüğü'nü ancak Ekim ayında NATO'daki görev süresinin sona ermesinden sonra üstlenebileceğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211214/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-norvec-merkez-bankasi-baskanligina-aday-oldu-1051751551.html
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nato, jens stoltenberg, norveç, norveç merkez bankası

Resmileşti: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası'nın başına geçecek

14:07 04.02.2022 (güncellendi: 14:54 04.02.2022)
© REUTERS / Johanna GeronNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Johanna Geron
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Ekim ayında NATO Genel Sekreterliği görevi sona erecek olan Jens Stoltenberg'in ülkesi Norveç'te Merkez Bankası Müdürü olacağı açıklandı.
Norveç Merkez Bankası, bugün yaptığı açıklamada, mevcut NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bankada müdür olarak görev yapacağını duyurdu.
Görevi devralana dek para politikası konusunda yorum yapmayacağını belirten Stoltenberg, İşçi Partisi mensubu olarak kalacağını ama siyasi açıdan tarafsız olacağının altını çizdi.
62 yaşındaki Stoltenberg daha önce konuya sıcak yaklaştığını söyleyerek, ülkesi Norveç'te Merkez Bankası Müdürlüğü'nü ancak Ekim ayında NATO'daki görev süresinin sona ermesinden sonra üstlenebileceğini belirtmişti.
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
EKONOMİ
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası başkanlığına aday
14 Aralık 2021, 13:28
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