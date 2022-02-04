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https://tr.sputniknews.com/20220204/roscosmos-tramvay-uretimindeki-artisi-uzaydan-inen-tramvay-videosuyla-kutladi-1053482140.html
Roscosmos, tramvay üretimindeki artışı ‘uzaydan inen tramvay’ videosuyla kutladı
Roscosmos, tramvay üretimindeki artışı ‘uzaydan inen tramvay’ videosuyla kutladı
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) çatısı altında faaliyet gösteren Ust-Katavsk Vagon Fabrikası, 2021 yılında 85 vagon üretti. Roscosmos, bu vesileyle... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T18:23+0300
2022-02-04T18:30+0300
dünya
rusya
rusya federal uzay ajansı (roscosmos)
tramvay
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Roscosmos devlet şirketi bünyesinde yer alan Ust-Katavsk Vagon Fabrikası, geçen yıl üretimini yüzde 62 oranında artırdı. Tramvay vagonları Krasnodar, Taganrog, Çelyabinsk, Magnitogorsk ve Novokuznetsk şehirlerine teslim edildi. Diğer ürünlerin satışlarındaki artış da yüzde 127 seviyesinde gerçekleşti.Roscosmos Başbakanı Dmitriy Rogozin, Twitter hesabından, tramvayın uzaydan dünyaya indiğini gösteren bir videoyu paylaştı. Videoda, Ust-Katavsk Vagon Fabrikası’nda üretilen tramvayın gerçek görüntüsü kullanıldı.
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rusya, rusya federal uzay ajansı (roscosmos), tramvay, dmitriy rogozin

Roscosmos, tramvay üretimindeki artışı ‘uzaydan inen tramvay’ videosuyla kutladı

18:23 04.02.2022 (güncellendi: 18:30 04.02.2022)
© RoscosmosRoscosmos, tramvay üretimindeki artışı ‘uzaydan inen tramvay’ videosuyla kutladı
Roscosmos, tramvay üretimindeki artışı ‘uzaydan inen tramvay’ videosuyla kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Roscosmos
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) çatısı altında faaliyet gösteren Ust-Katavsk Vagon Fabrikası, 2021 yılında 85 vagon üretti. Roscosmos, bu vesileyle, uzaydan dünyaya inen ‘uzay tramvayı’ videosunu hazırladı.
Roscosmos devlet şirketi bünyesinde yer alan Ust-Katavsk Vagon Fabrikası, geçen yıl üretimini yüzde 62 oranında artırdı. Tramvay vagonları Krasnodar, Taganrog, Çelyabinsk, Magnitogorsk ve Novokuznetsk şehirlerine teslim edildi. Diğer ürünlerin satışlarındaki artış da yüzde 127 seviyesinde gerçekleşti.
Roscosmos Başbakanı Dmitriy Rogozin, Twitter hesabından, tramvayın uzaydan dünyaya indiğini gösteren bir videoyu paylaştı. Videoda, Ust-Katavsk Vagon Fabrikası’nda üretilen tramvayın gerçek görüntüsü kullanıldı.
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