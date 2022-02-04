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RTÜK'ten Esra Erol'da programı için ATV'ye ceza
RTÜK'ten Esra Erol'da programı için ATV'ye ceza
RTÜK Üyesi Okan Konuralp, 18 yaşındaki kadının kameraların karşısına çıkaran ve onu canlı yayında azarlaması nedeniyle tepki çeken Esra Erol'un programı... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T17:53+0300
2022-02-04T17:54+0300
türkiye
rtük
okan konuralp
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ceza
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Okan Konuralp, Esra Erol'da programı için ATV'ye ceza verildiğini açıkladı.Konuralp Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:RTÜK, bugünkü toplantısında 'Esra Erol’da' programı için ATV’ye, “Serap Peköz’le G. Peşinde” programı için StarTv’ye yüzde 1 idari para cezası verdi. Programların içerikleri dikkate alındığında, daha yüksek bir ceza verilmesi yönündeki düşüncem nedeniyle, karara karşı oy verdim." 'Kurul, Halk TV ve Tele1’i cezasız bırakmama yaklaşımını sürdürdü'Konuralp şunları kaydetti: "Öte yandan Kurul, Halk TV ve Tele1’i cezasız bırakmama yaklaşımını sürdürdü. Her iki yayıncı kuruluşla ilgili tavrım da basın özgürlüğü temelinde ve karara karşı oy şeklindedir. Kamuoyunun bilgisine!"
https://tr.sputniknews.com/20220201/esra-erol-elestirilere-yanit-verdi-bir-dakikalik-goruntuyle-beni-yargilamayin-1053334943.html
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rtük, okan konuralp, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ceza

RTÜK'ten Esra Erol'da programı için ATV'ye ceza

17:53 04.02.2022 (güncellendi: 17:54 04.02.2022)
© AARTÜK
RTÜK - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
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RTÜK Üyesi Okan Konuralp, 18 yaşındaki kadının kameraların karşısına çıkaran ve onu canlı yayında azarlaması nedeniyle tepki çeken Esra Erol'un programı nedeniyle ATV'ye ceza verildiğini duyurdu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi Okan Konuralp, Esra Erol'da programı için ATV'ye ceza verildiğini açıkladı.
Konuralp Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

RTÜK, bugünkü toplantısında 'Esra Erol’da' programı için ATV’ye, “Serap Peköz’le G. Peşinde” programı için StarTv’ye yüzde 1 idari para cezası verdi. Programların içerikleri dikkate alındığında, daha yüksek bir ceza verilmesi yönündeki düşüncem nedeniyle, karara karşı oy verdim."

'Kurul, Halk TV ve Tele1’i cezasız bırakmama yaklaşımını sürdürdü'

Konuralp şunları kaydetti: "Öte yandan Kurul, Halk TV ve Tele1’i cezasız bırakmama yaklaşımını sürdürdü. Her iki yayıncı kuruluşla ilgili tavrım da basın özgürlüğü temelinde ve karara karşı oy şeklindedir. Kamuoyunun bilgisine!"
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