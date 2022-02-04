https://tr.sputniknews.com/20220204/rus-yetkili-turkiyenin-ukrayna-ile-bayraktar-anlasmasi-iliskilerimizi-etkilemez-1053460462.html
Rus yetkili: Türkiye'nin Ukrayna ile Bayraktar anlaşması ilişkilerimizi etkilemez
Rus yetkili: Türkiye'nin Ukrayna ile Bayraktar anlaşması ilişkilerimizi etkilemez
Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Cabarov, Türkiye’nin Ukrayna’da insansız hava aracı üretimini artırma kararının Rusya-Türkiye... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T10:35+0300
2022-02-04T10:35+0300
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Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Türkiye ile Bayraktar insansız hava araçlarının üretimini artırmaya yönelik bir anlaşma imzaladıkları açıklamasıyla ilgili Sputnik’e konuştu. Cabarov, “Bunun Türkiye ile ilişkilerimizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Türkiye kendi silahını satıyor, bu onun kendi iç işleri, bu konuda bir şikayetimiz yok” dedi. ‘Türkiye ile Rusya’nın kendi ilişkileri var’ Rusya ile Türkiye’nin kendi aralarında bir ilişkisi olduğunu belirten Rus Senatör, “Türkiye’de nükleer enerji santrali inşa ediyor, bu ülkeye S-400 sevkiyatı gerçekleştiriyoruz, Türkiye üzerinden doğalgazımız geçiyor. Ukrayna’ya gelince de, bu tür adımların ne kadar yanlış olduğunu zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220203/zelenskiy-ulkelerimiz-serbest-ticaret-anlasmasi-imzaladi-bu-tarihi-bir-olay-1053439328.html
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Rus yetkili: Türkiye'nin Ukrayna ile Bayraktar anlaşması ilişkilerimizi etkilemez
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Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Cabarov, Türkiye’nin Ukrayna’da insansız hava aracı üretimini artırma kararının Rusya-Türkiye ilişkilerini etkilemesinin pek olası olmadığını ifade etti.
Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Türkiye ile Bayraktar insansız hava araçlarının üretimini artırmaya yönelik bir anlaşma imzaladıkları açıklamasıyla ilgili Sputnik’e konuştu.
Cabarov, “Bunun Türkiye ile ilişkilerimizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Türkiye kendi silahını satıyor, bu onun kendi iç işleri, bu konuda bir şikayetimiz yok” dedi.
‘Türkiye ile Rusya’nın kendi ilişkileri var’
Rusya ile Türkiye’nin kendi aralarında bir ilişkisi olduğunu belirten Rus Senatör, “Türkiye’de nükleer enerji santrali inşa ediyor, bu ülkeye S-400 sevkiyatı gerçekleştiriyoruz, Türkiye üzerinden doğalgazımız geçiyor. Ukrayna’ya gelince de, bu tür adımların ne kadar yanlış olduğunu zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.