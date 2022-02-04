https://tr.sputniknews.com/20220204/rus-yetkili-turkiyenin-ukrayna-ile-bayraktar-anlasmasi-iliskilerimizi-etkilemez-1053460462.html

Rus yetkili: Türkiye'nin Ukrayna ile Bayraktar anlaşması ilişkilerimizi etkilemez

Rus yetkili: Türkiye'nin Ukrayna ile Bayraktar anlaşması ilişkilerimizi etkilemez

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Cabarov, Türkiye’nin Ukrayna’da insansız hava aracı üretimini artırma kararının Rusya-Türkiye... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T10:35+0300

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ukrayna

türkiye

bayraktar

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recep tayyip erdoğan

vladimir zelenskiy

s-400

ukrayna krizi

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Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Türkiye ile Bayraktar insansız hava araçlarının üretimini artırmaya yönelik bir anlaşma imzaladıkları açıklamasıyla ilgili Sputnik’e konuştu. Cabarov, “Bunun Türkiye ile ilişkilerimizi etkileyeceğini düşünmüyorum. Türkiye kendi silahını satıyor, bu onun kendi iç işleri, bu konuda bir şikayetimiz yok” dedi. ‘Türkiye ile Rusya’nın kendi ilişkileri var’ Rusya ile Türkiye’nin kendi aralarında bir ilişkisi olduğunu belirten Rus Senatör, “Türkiye’de nükleer enerji santrali inşa ediyor, bu ülkeye S-400 sevkiyatı gerçekleştiriyoruz, Türkiye üzerinden doğalgazımız geçiyor. Ukrayna’ya gelince de, bu tür adımların ne kadar yanlış olduğunu zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220203/zelenskiy-ulkelerimiz-serbest-ticaret-anlasmasi-imzaladi-bu-tarihi-bir-olay-1053439328.html

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rusya, ukrayna, türkiye, bayraktar, iha, recep tayyip erdoğan, vladimir zelenskiy, s-400