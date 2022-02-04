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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220204/rusyadan-nato-ulkelerine-ukraynaya-askeri-destegi-kesme-cagrisi-1053483419.html
Rusya’dan NATO ülkelerine Ukrayna’ya askeri desteği kesme çağrısı
Rusya’dan NATO ülkelerine Ukrayna’ya askeri desteği kesme çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Ukrayna’ya askeri desteği kesme çağrısında bulundu. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T18:53+0300
2022-02-04T18:56+0300
ukrayna krizi
ukrayna
donbass
mariya zaharova
rusya
nato
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “NATO ülkelerini bir kez daha Ukrayna’daki iç çatışma etrafında histeri koparmaya derhal son vermeye, Ukrayna’nın doğusunda çatışan taraflardan biri olan Kiev’e askeri sevkiyat ve desteğe son vermeye çağırıyoruz” ifadesine yer verildi.Ukraynalı yetkililerin körü körüne NATO’lu danışmanlarına uymaktan vazgeçeceklerini umduklarını dile getiren Zaharova, “Çünkü bu artık uçuruma giden yol değil, uçurumdan aşağısı. Kiev’in artık bağımsızlığını sergileyerek BM Güvenlik Konseyi’nin 2202 sayılı kararında öngörüldüğü şekilde çatışmaya bir an önce çözüm bulma amacıyla Donetsk ve Lugansk’la tam kapsamlı diyalog başlatması gerekiyor” dedi.Lugansk: Ukrayna mevzilerine ABD ve İngiltere yapımı silahlar getirildiUkrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Ukrayna’nın ABD ve İngiltere’den aldığı Javelin, TOW ve NLAW tanksavar füzelerinin büyük kısmının Ukrayna ordusunun Donbass’taki cephe hattındaki mevzilerine teslim edildiğini duyurdu.LHC Milis Gücü Sözcüsü İvan Filiponenko, bugünkü basın toplantısında, “İstihbaratımıza göre, ABD ve İngiltere’den alınan Javelin, TOW ve NLAW tanksavar füze sistemlerinin büyük kısmı artık cephe hattındaki mevzilere teslim edildi. Bu bağlamda, Ukrayna ordu komutanlığı, bu tanksavar füze sistemlerini kullanma eğitimini alan birlikleri acilen Donbass’taki çatışma bölgesine konuşlandırıyor” ifadesini kullandı.Polonya: Önümüzdeki hafta Ukrayna’ya silah sevkiyatı başlatacağızPolonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, önümüzdeki hafta Ukrayna’ya silah sevkiyatını başlatacaklarını belirtti.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, “Ukrayna’ya savunma silahlarını gönderiyoruz. Onlarca bin top mermisi, havan topları ve bomba atarlar devrediyoruz” diye açıkladı.Daha önce Polonya’nın Ukrayna’ya hafif bomba atarlar, hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve mühimmat göndereceği bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220204/ukrayna-almanyadan-ucuncu-ulkelerden-silah-sevkiyati-onundeki-engeli-kaldirmasini-istedi-1053451927.html
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ukrayna, donbass, mariya zaharova, rusya, nato

Rusya’dan NATO ülkelerine Ukrayna’ya askeri desteği kesme çağrısı

18:53 04.02.2022 (güncellendi: 18:56 04.02.2022)
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Ukrayna’ya askeri desteği kesme çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “NATO ülkelerini bir kez daha Ukrayna’daki iç çatışma etrafında histeri koparmaya derhal son vermeye, Ukrayna’nın doğusunda çatışan taraflardan biri olan Kiev’e askeri sevkiyat ve desteğe son vermeye çağırıyoruz” ifadesine yer verildi.
Ukraynalı yetkililerin körü körüne NATO’lu danışmanlarına uymaktan vazgeçeceklerini umduklarını dile getiren Zaharova, “Çünkü bu artık uçuruma giden yol değil, uçurumdan aşağısı. Kiev’in artık bağımsızlığını sergileyerek BM Güvenlik Konseyi’nin 2202 sayılı kararında öngörüldüğü şekilde çatışmaya bir an önce çözüm bulma amacıyla Donetsk ve Lugansk’la tam kapsamlı diyalog başlatması gerekiyor” dedi.

Lugansk: Ukrayna mevzilerine ABD ve İngiltere yapımı silahlar getirildi

Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Ukrayna’nın ABD ve İngiltere’den aldığı Javelin, TOW ve NLAW tanksavar füzelerinin büyük kısmının Ukrayna ordusunun Donbass’taki cephe hattındaki mevzilerine teslim edildiğini duyurdu.
LHC Milis Gücü Sözcüsü İvan Filiponenko, bugünkü basın toplantısında, “İstihbaratımıza göre, ABD ve İngiltere’den alınan Javelin, TOW ve NLAW tanksavar füze sistemlerinin büyük kısmı artık cephe hattındaki mevzilere teslim edildi. Bu bağlamda, Ukrayna ordu komutanlığı, bu tanksavar füze sistemlerini kullanma eğitimini alan birlikleri acilen Donbass’taki çatışma bölgesine konuşlandırıyor” ifadesini kullandı.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
Ukrayna krizi
Ukrayna Almanya'dan üçüncü ülkelerden silah sevkiyatı önündeki engeli kaldırmasını istedi
00:35

Polonya: Önümüzdeki hafta Ukrayna’ya silah sevkiyatı başlatacağız

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, önümüzdeki hafta Ukrayna’ya silah sevkiyatını başlatacaklarını belirtti.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, “Ukrayna’ya savunma silahlarını gönderiyoruz. Onlarca bin top mermisi, havan topları ve bomba atarlar devrediyoruz” diye açıkladı.
Daha önce Polonya’nın Ukrayna’ya hafif bomba atarlar, hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve mühimmat göndereceği bildirilmişti.
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