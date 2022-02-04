https://tr.sputniknews.com/20220204/sahte-rehber-istanbulu-yanlis-tanitiyor-ortakoyde-bulunan-camiyi-ayasofya-camii-diye-tanitiyor-1053459373.html

Sahte rehber İstanbul'u yanlış tanıtıyor: Ortaköy'de bulunan camiyi 'Ayasofya Camii' diye tanıtıyor

Sahte rehber İstanbul'u yanlış tanıtıyor: Ortaköy'de bulunan camiyi 'Ayasofya Camii' diye tanıtıyor

İstanbul’da belgeleri olmadığı halde tur düzenleyenler gezdirdikleri turistleri de yanlış bilgilendiriyor. İstanbul'u Arap turistlere gezdiren sahte rehber... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T09:59+0300

2022-02-04T09:59+0300

2022-02-04T09:59+0300

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turizm

kültür ve turizm bakanlığı

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İstanbul'da sahte rehberle kaçak tur düzenleyenler tepki çekiyor. İstanbul'da düzenlenen kaçak turdaki rehberin söyledikleri İstanbul Rehberler Odası'nı harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G. isimli Suriyeli, kaçak olduğu öne sürülen bir tur düzenledi. Turda Mustafa G., Arap turistlere İstanbul'u anlattı. Belgesi olmadığı öğrenilen Mustafa G., Araplara rehber olduğunu da söyledi. Dolmabahçe Sarayı önünden geçerken Mustafa G., "Mustafa Kemal Atatürk tamamı altın olan hamamda özellikle süt banyosu yapıyormuş" dedi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken de Ortaköy'de bulunan Büyük Mecidiye Camii'ni 'Ayasofya Camii' olarak tanıttı. Rehberin anlatım yaptığı video sosyal medyada tepki topladı.'Rehberin diyerek kandırıyor'İstanbul Rehberler Odasının 5816 sayılı yasaya binaen suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi. İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özgür Özaltun, "O videodaki kişi kesinlikle rehber değil. Sahte rehberdir. Yasadışı bir eylem içerisinde olan yabancı bir şahıs. Kesinlikle ne odamıza ne de bir başka meslek odasına bağlı bir rehber değildir. Kendisi sahte rehberdir. Arapça dilinde insanlara 'Rehberim' diyerek kandırarak onlara tur düzenleyen bir şahıstır. Tur düzenlemek seyahat acentesinin görevidir. Biz sadece rehberlik hizmeti veririz. O videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün tamamı altından kaplı bir hamamda genelde süt banyosu yaptığı söyleniyor. Kendisi doğru bilgiler vermemekle beraber, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerken Ortaköy'deki camiye Ayasofya Camii olarak tanıttığını da arkadaşlarımızın verdiği bilgiler ışığında tespit etmiş bulunuyoruz" dedi.'Vergi kaçakçılığı da söz konusu'İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özgür Özaltun “Bunun gibi bir günde onlarcası yüzlercesi İstanbul içerisinde cirit atıyorlar. Yasağı aleni bir şekilde ihlal ediyorlar. Zaman zaman acenteler de bu kişileri rehber olarak çalıştırıyor. Bu sahte rehberlerin sayısını bizim vermemiz için bizim yaptığımız denetimler yetmiyor. Bu mesele, Maliye Bakanlığı'nı da ilgilendiren bir mesele. Çok büyük bir vergi kaçakçılığı söz konusu. Sahte rehberliğin, kaçak acentecilik yapmanın cezası maalesef caydırıcı değil. 2 bin lira maksimum 3 bin liraya çıkabiliyor. TC vatandaşı 2 kez bu eylemi yaparsa rehber olamıyor fakat yabancılar için böyle kanun da yok. Bu kişiler sosyal medya yoluyla veya yasadışı stantlar ile kurarak insanları bir şekilde kendilerine çekiyorlar" diye konuştu.'Çok büyük bir yanlış'Middle East Türkiye Platformu Başkanı Hüseyin Kırk ise, "Ülkemizi tercih eden turistlere, ülkemize gelen mülteci sıfatındaki Suriyeliler ciddi anlamda ülke turizmini baltalamaktadır. Boğaziçi Köprüsü üzerinden geçerken Büyük Mecidiye Camii'ni Ayasofya Camii olarak tanıtıyor. Dolmabahçe Sarayı önünden geçerken de bu demokratik ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda tamamı altınla kaplı banyoda sütle banyo yaptığını ifade ediyor. Bu çok büyük bir yanlış. Mülteci sıfatıyla ülkemize gelenler tamamen turizm pastasını ciddi anlamda zarara sokmaktadır" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220202/ulkesinde-tutuklanan-cinli-is-insaninin-turkiyedeki-parasina-el-koymaya-calistilar-1053374817.html

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istanbul, rehber, tur, turizm, kültür ve turizm bakanlığı