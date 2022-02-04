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https://tr.sputniknews.com/20220204/sakin-denemeyin-yilan-deliginden-gecen-magaraci-sosyal-medyada-gundem-oldu-1053489902.html
'Sakın denemeyin': Yılan deliğinden geçen mağaracı sosyal medyada gündem oldu
'Sakın denemeyin': Yılan deliğinden geçen mağaracı sosyal medyada gündem oldu
Yılan deliği kadar dar bir aralıktan rahatlıkla geçmeyi başaran mağaracı Ethan, o anları TikTok hesabında paylaştı. Ethan, paylaşımına "Sakın denemeyin" notunu... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
mağara
delik
eğitim
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Video paylaşım platformu TikTok'ta, mağara keşifçisi 'stickfigureboy99' mahlaslı Ethan, yılan deliği kadar dar bir aralıktan rahatlıkla geçtiği videoyu paylaştı.Son 4 yıldır mağaracılık yaptığı ve videoyu eğitim sırasında çektiği belirtilen Ethan, paylaşımında göğsünün aralıktan geçebilmesi için yolun sonuna kadar nefesini tuttuğunu belirtti.Ethan, videosuna "Sakın denemeyin" notunu düştü.National Speleological Society'nin yıllık Amerikan Mağaracılık Kazaları raporuna göre, ABD'de 2020 yılında 13 mağaracı kayboldu ya da mahsur kaldı.
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mağara, delik, eğitim, tiktok

'Sakın denemeyin': Yılan deliğinden geçen mağaracı sosyal medyada gündem oldu

22:50 04.02.2022 (güncellendi: 22:51 04.02.2022)
© İHASafranbolu Mağara
Safranbolu Mağara - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© İHA
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Yılan deliği kadar dar bir aralıktan rahatlıkla geçmeyi başaran mağaracı Ethan, o anları TikTok hesabında paylaştı. Ethan, paylaşımına "Sakın denemeyin" notunu düştü.
Video paylaşım platformu TikTok'ta, mağara keşifçisi 'stickfigureboy99' mahlaslı Ethan, yılan deliği kadar dar bir aralıktan rahatlıkla geçtiği videoyu paylaştı.
Son 4 yıldır mağaracılık yaptığı ve videoyu eğitim sırasında çektiği belirtilen Ethan, paylaşımında göğsünün aralıktan geçebilmesi için yolun sonuna kadar nefesini tuttuğunu belirtti.
@stickfigureboy99 Reposted due to guidelines, do not attempt #fyp #cave #caver #caveman ♬ original sound - It’s ya boi
Ethan, videosuna "Sakın denemeyin" notunu düştü.
National Speleological Society'nin yıllık Amerikan Mağaracılık Kazaları raporuna göre, ABD'de 2020 yılında 13 mağaracı kayboldu ya da mahsur kaldı.
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