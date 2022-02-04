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https://tr.sputniknews.com/20220204/sakin-denemeyin-yilan-deliginden-gecen-magaraci-sosyal-medyada-gundem-oldu-1053489902.html
'Sakın denemeyin': Yılan deliğinden geçen mağaracı sosyal medyada gündem oldu
'Sakın denemeyin': Yılan deliğinden geçen mağaracı sosyal medyada gündem oldu
Yılan deliği kadar dar bir aralıktan rahatlıkla geçmeyi başaran mağaracı Ethan, o anları TikTok hesabında paylaştı. Ethan, paylaşımına "Sakın denemeyin" notunu... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T22:50+0300
2022-02-04T22:50+0300
2022-02-04T22:51+0300
yaşam
mağara
delik
eğitim
tiktok
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Video paylaşım platformu TikTok'ta, mağara keşifçisi 'stickfigureboy99' mahlaslı Ethan, yılan deliği kadar dar bir aralıktan rahatlıkla geçtiği videoyu paylaştı.Son 4 yıldır mağaracılık yaptığı ve videoyu eğitim sırasında çektiği belirtilen Ethan, paylaşımında göğsünün aralıktan geçebilmesi için yolun sonuna kadar nefesini tuttuğunu belirtti.Ethan, videosuna "Sakın denemeyin" notunu düştü.National Speleological Society'nin yıllık Amerikan Mağaracılık Kazaları raporuna göre, ABD'de 2020 yılında 13 mağaracı kayboldu ya da mahsur kaldı.
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mağara, delik, eğitim, tiktok
'Sakın denemeyin': Yılan deliğinden geçen mağaracı sosyal medyada gündem oldu 22:50 04.02.2022 (güncellendi: 22:51 04.02.2022) Abone ol
Yılan deliği kadar dar bir aralıktan rahatlıkla geçmeyi başaran mağaracı Ethan, o anları TikTok hesabında paylaştı. Ethan, paylaşımına "Sakın denemeyin" notunu düştü.
Video paylaşım platformu
TikTok'ta, mağara keşifçisi 'stickfigureboy99' mahlaslı Ethan, yılan deliği kadar dar bir aralıktan rahatlıkla geçtiği videoyu paylaştı.
Son 4 yıldır mağaracılık yaptığı ve videoyu eğitim sırasında çektiği belirtilen Ethan, paylaşımında göğsünün aralıktan geçebilmesi için yolun sonuna kadar nefesini tuttuğunu belirtti.
Ethan, videosuna
"Sakın denemeyin" notunu düştü.
National Speleological Society'nin yıllık Amerikan Mağaracılık Kazaları raporuna göre, ABD'de 2020 yılında 13 mağaracı kayboldu ya da mahsur kaldı.