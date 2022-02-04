https://tr.sputniknews.com/20220204/samsunda-ataturk-anitina-halat-baglayan-iki-zanli-tutuklandi-1053467395.html

Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran iki kişi tutuklandı

Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran iki kişi tutuklandı

Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldıran iki zanlı tutuklandı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T13:12+0300

2022-02-04T13:12+0300

2022-02-04T13:20+0300

samsun

atatürk

anıt

türkiye

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Parkı'nda yer alan Atatürk anıtına halat bağlanıp çekilmeye çalışılmasıyla ilgili çevredeki iş yerleri ile KGYS kameralarının görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.Kısa sürede şüphelileri yakalayan ekipler, akraba oldukları tespit edilen B.F. ile C.F'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Zanlıların çeşitli suçlardan sabıka kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Atatürk Onur Anıtı'na karşı gerçekleşen çirkin saldırıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedilikle soruşturma başlatıldığı belirtildi.Zanlıların kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındığı menfur saldırıyla ilgili kapsamlı araştırma yapılıp delillerin toplandığı kaydedilen açıklamada, "Akabinde şüpheliler Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında ifadelerinin alınması sonrası Samsun Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edilmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.Şüphelilerin bulunduğu aracın alana girişi parkın çevresindeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıktıİçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, yakalanan 2 kişinin çok sayıda suç kaydının bulunduğunu açıkladı:"İkisinin de çok fazla suç kaydı var. Bir tanesi ifadesinde o gece alkol aldığını beyan ediyor. Uyuşturucu kullanmadan 11, uyuşturucu ticaretinden 2, kasten yaralamadan 9, taksirle yaralamadan 3, alkollü araç kullanmaktan 2... Gerekli işlemler arkadaşlar tarafından devam ediyor."

https://tr.sputniknews.com/20220203/samsunda-vatandaslar-ataturk-anitinda-nobet-tutuyor-1053450759.html

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