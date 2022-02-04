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Samsun'da iki kişi iple asılı halde ölü bulundu
Samsun'da iki kişi iple asılı halde ölü bulundu
Samsun'da meydana gelen iki ayrı olayda iki kişi iple asılı halde ölü bulundu. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T12:05+0300
2022-02-04T12:05+0300
türkiye
cinayet
intihar
samsun
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Samsun'da iki kişiden biri gölet kenarında ağaca, diğeri ise samanlıktaki çatının kirişine iple asılı halde ölü bulundu. İki ayrı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Atakum ilçesinde M.K dün sabah işe gitmek için evinden ayrıldı. M.K, arkadaşlarını işe bıraktıktan sonra kendisinin bir saatlik işi olduğunu söyleyip iş yerinin önünden aracıyla hareket etti. M.K. akşam evine dönmeyince, telefonla da kendisine ulaşılamayınca yakınları hayatından endişe ederek polise kayıp başvurusunda bulundu.Aracı terk edilmiş halde bulunan M.K., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Göleti yanında ağaca iple asıl halde ölü bulundu.Tekkeköy ilçesinin Kibarlar Mahallesinde ise K.K., evinin yanındaki samanlıkta iple çatının kirişine asılı halde bulundu.Olay 112'ye haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, K.K.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.İki ayrı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220201/kubra-ecenin-supheli-olumune-iliskin-kuzeninden-aciklama-1053334236.html
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cinayet, intihar, samsun

Samsun'da iki kişi iple asılı halde ölü bulundu

12:05 04.02.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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Samsun'da meydana gelen iki ayrı olayda iki kişi iple asılı halde ölü bulundu.
Samsun'da iki kişiden biri gölet kenarında ağaca, diğeri ise samanlıktaki çatının kirişine iple asılı halde ölü bulundu. İki ayrı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Atakum ilçesinde M.K dün sabah işe gitmek için evinden ayrıldı. M.K, arkadaşlarını işe bıraktıktan sonra kendisinin bir saatlik işi olduğunu söyleyip iş yerinin önünden aracıyla hareket etti. M.K. akşam evine dönmeyince, telefonla da kendisine ulaşılamayınca yakınları hayatından endişe ederek polise kayıp başvurusunda bulundu.
Aracı terk edilmiş halde bulunan M.K., Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Göleti yanında ağaca iple asıl halde ölü bulundu.
Tekkeköy ilçesinin Kibarlar Mahallesinde ise K.K., evinin yanındaki samanlıkta iple çatının kirişine asılı halde bulundu.
Olay 112'ye haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, K.K.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
İki ayrı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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