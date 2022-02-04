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https://tr.sputniknews.com/20220204/sariyerde-iki-grup-arasindaki-silahli-kavgada-14-yasindaki-kiz-cocugu-boynundan-vuruldu-1053455606.html
Sarıyer'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu boynundan vuruldu
Sarıyer'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu boynundan vuruldu
Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, çöp atmak için dışarı çıkan 14 yaşındaki Dilan Tekel boynundan vurularak ağır yaralandı. Tekel'i vurduğu... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T04:00+0300
2022-02-04T04:00+0300
türkiye
sarıyer
silahlı kavga
çocuk
ağır yaralı
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Olay saat 23.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi Özfiliz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta oturanlarla aralarında husumet bulunan iki kişi sokağa geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Özkan Ş.'nin silahından çıkan kurşun, çöp atmak için evden çıkan 14 yaşındaki Dilan Tekel'in boynuna isabet etti.Dilan Tekel'in durumu ağırBir anda kanlar içinde kalan Dilan Tekel, hemen Sarıyer'de bulunan Şişli Etfal Hamidiye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındığı öğrenilen Tekel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.Saldırganlar mahalle sakinleri tarafından kovalandıDilan Tekel'in vurulmasının ardından olay yerinden kaçan saldırganlardan Özkan Ş., Kazım Karabekir Mahallesi Gülfem Sokak'ta mahalle sakinleri tarafından yakalandı.Dilan Tekel'in yakınları tarafından linç edilen Özkan Ş. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarılarak Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220202/beyoglunda-otel-lobisinde-silahli-catisma-1053375396.html
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sarıyer, silahlı kavga, çocuk, ağır yaralı

Sarıyer'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 14 yaşındaki kız çocuğu boynundan vuruldu

04:00 04.02.2022
© Fotoğraf : DHApolis - olay yeri girilmez
polis - olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Fotoğraf : DHA
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Sarıyer'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, çöp atmak için dışarı çıkan 14 yaşındaki Dilan Tekel boynundan vurularak ağır yaralandı. Tekel'i vurduğu iddia edilen Özkan Ş. ise mahalle sakinleri tarafından dövülerek hastanelik edildi.
Olay saat 23.30 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi Özfiliz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta oturanlarla aralarında husumet bulunan iki kişi sokağa geldi. İki grup arasında çıkan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Özkan Ş.'nin silahından çıkan kurşun, çöp atmak için evden çıkan 14 yaşındaki Dilan Tekel'in boynuna isabet etti.

Dilan Tekel'in durumu ağır

Bir anda kanlar içinde kalan Dilan Tekel, hemen Sarıyer'de bulunan Şişli Etfal Hamidiye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındığı öğrenilen Tekel'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırganlar mahalle sakinleri tarafından kovalandı

Dilan Tekel'in vurulmasının ardından olay yerinden kaçan saldırganlardan Özkan Ş., Kazım Karabekir Mahallesi Gülfem Sokak'ta mahalle sakinleri tarafından yakalandı.
Dilan Tekel'in yakınları tarafından linç edilen Özkan Ş. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kurtarılarak Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyoğlu'nda otel lobisinde silahlı çatışma - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
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Beyoğlu'nda otel lobisinde silahlı çatışma
2 Şubat, 09:53
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