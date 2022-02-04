https://tr.sputniknews.com/20220204/selvi-uluslararasi-iliskilerde-attigi-adimlar-erdoganin-yeniden-yukselisi-1053457896.html

Selvi: Uluslararası ilişkilerde attığı adımlar, Erdoğan’ın yeniden yükselişi

Selvi: Uluslararası ilişkilerde attığı adımlar, Erdoğan’ın yeniden yükselişi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara’nın dış politikada attığı adımların “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden yükselişi” olarak yorumlandığı... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T08:29+0300

2022-02-04T08:29+0300

2022-02-04T08:29+0300

türkiye

abdulkadir selvi

recep tayyip erdoğan

israil

ukrayna

rusya

ermenistan

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Selvi, bugünkü köşe yazısında “Uluslararası ilişkilerde attığı adımlar, Erdoğan’ın yeniden yükselişi olarak değerlendiriliyor. Bunları sıralayacağım” dedi ve şunları yazdı:"Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki arabulucu rolünü üstlenmesi ABD kamuoyunda olumlu karşılanıyor. Hem de çok değerli bulunuyor.Erdoğan’ın bölgesel ve uluslararası sorunlarda göz ardı edilemeyecek bir lider olarak görülmesini sağlıyor. ABD’nin, bölgede ikame etmeye çalıştığı Yunanistan, Türkiye’nin yerini dolduramıyor.Türkiye’nin İsrail, Ermenistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’la ilişkilerini düzeltmesi çok olumlu bulunuyor.ABD kamuoyunda çarpan etkisine sahip olan İsrail ve Ermenistan ile ilişkilerin düzelmesi Türkiye’nin ABD’deki algısını olumlu yönde etkiliyor.Lobi gücü yüksek olan İsrail, Ermenistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın Türkiye aleyhinde ayrı ayrı bazen de birlikte yürüttükleri lobi faaliyetleri yıpratıcı oluyordu."Hürriyet yazarı, “İlişkilerin düzelme trendine girmesiyle birlikte hava değişmeye başladı. Bu durum Türkiye ile ABD arasındaki kriz konularının buzdolabına kaldırılmasına hizmet ediyor” şeklindeki görüşünü dile getirdi ve şu ifadeyi kullandı:Erdoğan, bir dönemler kanlı bıçaklı olduğumuz İsrail, Ermenistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’la ilişkileri düzenlerken, Türkiye, “değerli yalnızlık” tan çıkıp “değerli güç” olarak uluslararası zeminde yerini alıyor.

türkiye

israil

ukrayna

rusya

ermenistan

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abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, israil, ukrayna, rusya, ermenistan