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https://tr.sputniknews.com/20220204/selvi-uluslararasi-iliskilerde-attigi-adimlar-erdoganin-yeniden-yukselisi-1053457896.html
Selvi: Uluslararası ilişkilerde attığı adımlar, Erdoğan’ın yeniden yükselişi
Selvi: Uluslararası ilişkilerde attığı adımlar, Erdoğan’ın yeniden yükselişi
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara’nın dış politikada attığı adımların “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden yükselişi” olarak yorumlandığı... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T08:29+0300
2022-02-04T08:29+0300
türkiye
abdulkadir selvi
recep tayyip erdoğan
israil
ukrayna
rusya
ermenistan
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Selvi, bugünkü köşe yazısında “Uluslararası ilişkilerde attığı adımlar, Erdoğan’ın yeniden yükselişi olarak değerlendiriliyor. Bunları sıralayacağım” dedi ve şunları yazdı:"Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki arabulucu rolünü üstlenmesi ABD kamuoyunda olumlu karşılanıyor. Hem de çok değerli bulunuyor.Erdoğan’ın bölgesel ve uluslararası sorunlarda göz ardı edilemeyecek bir lider olarak görülmesini sağlıyor. ABD’nin, bölgede ikame etmeye çalıştığı Yunanistan, Türkiye’nin yerini dolduramıyor.Türkiye’nin İsrail, Ermenistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’la ilişkilerini düzeltmesi çok olumlu bulunuyor.ABD kamuoyunda çarpan etkisine sahip olan İsrail ve Ermenistan ile ilişkilerin düzelmesi Türkiye’nin ABD’deki algısını olumlu yönde etkiliyor.Lobi gücü yüksek olan İsrail, Ermenistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın Türkiye aleyhinde ayrı ayrı bazen de birlikte yürüttükleri lobi faaliyetleri yıpratıcı oluyordu."Hürriyet yazarı, “İlişkilerin düzelme trendine girmesiyle birlikte hava değişmeye başladı. Bu durum Türkiye ile ABD arasındaki kriz konularının buzdolabına kaldırılmasına hizmet ediyor” şeklindeki görüşünü dile getirdi ve şu ifadeyi kullandı:Erdoğan, bir dönemler kanlı bıçaklı olduğumuz İsrail, Ermenistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’la ilişkileri düzenlerken, Türkiye, “değerli yalnızlık” tan çıkıp “değerli güç” olarak uluslararası zeminde yerini alıyor.
türkiye
israil
ukrayna
rusya
ermenistan
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abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, israil, ukrayna, rusya, ermenistan

Selvi: Uluslararası ilişkilerde attığı adımlar, Erdoğan’ın yeniden yükselişi

08:29 04.02.2022
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara’nın dış politikada attığı adımların “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden yükselişi” olarak yorumlandığı görüşünü dile getirdi.
Selvi, bugünkü köşe yazısında “Uluslararası ilişkilerde attığı adımlar, Erdoğan’ın yeniden yükselişi olarak değerlendiriliyor. Bunları sıralayacağım” dedi ve şunları yazdı:
"Erdoğan’ın Rusya ile Ukrayna arasındaki arabulucu rolünü üstlenmesi ABD kamuoyunda olumlu karşılanıyor. Hem de çok değerli bulunuyor.Erdoğan’ın bölgesel ve uluslararası sorunlarda göz ardı edilemeyecek bir lider olarak görülmesini sağlıyor. ABD’nin, bölgede ikame etmeye çalıştığı Yunanistan, Türkiye’nin yerini dolduramıyor.Türkiye’nin İsrail, Ermenistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’la ilişkilerini düzeltmesi çok olumlu bulunuyor.ABD kamuoyunda çarpan etkisine sahip olan İsrail ve Ermenistan ile ilişkilerin düzelmesi Türkiye’nin ABD’deki algısını olumlu yönde etkiliyor.Lobi gücü yüksek olan İsrail, Ermenistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın Türkiye aleyhinde ayrı ayrı bazen de birlikte yürüttükleri lobi faaliyetleri yıpratıcı oluyordu."
Hürriyet yazarı, “İlişkilerin düzelme trendine girmesiyle birlikte hava değişmeye başladı. Bu durum Türkiye ile ABD arasındaki kriz konularının buzdolabına kaldırılmasına hizmet ediyor” şeklindeki görüşünü dile getirdi ve şu ifadeyi kullandı:
Erdoğan, bir dönemler kanlı bıçaklı olduğumuz İsrail, Ermenistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’la ilişkileri düzenlerken, Türkiye, “değerli yalnızlık” tan çıkıp “değerli güç” olarak uluslararası zeminde yerini alıyor.
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