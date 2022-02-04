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https://tr.sputniknews.com/20220204/sinemalarda-bu-hafta-hangi-filmler-vizyona-girecek-1053464459.html
Sinemalarda bu hafta hangi filmler vizyona girecek?
Sinemalarda bu hafta hangi filmler vizyona girecek?
Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 6 yeni film izleyiciyle buluşacak. Kabus Sokağı, Dilberay, Kürtaj, Afacanlar: İş Başa Düştü ve Arekalar izleyiciyle... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T12:17+0300
2022-02-04T12:26+0300
vizyon
yaşam
sinema
türkiye
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Guillermo del Toro'nun yönetmenliğini yaptığı ‘Kabus Sokağı’ adlı gerilim türündeki filmde, Cate Blanchett, Rooney Mara, Bradley Cooper, Toni Collette ve Mary Steenburgen'in başrolleri paylaştı.Film, iyi seçilmiş birkaç kelimeyle insanları manipüle etme yeteneğine sahip hırslı bir dolandırıcının, kendisinden daha tehlikeli bir kadın psikiyatr ile arasındaki ilişkiyi odağına alıyor.DilberayYönetmenliğini Ketche'nin yaptığı ‘Dilberay’, zorlu bir yaşam mücadelesi verirken, müziğiyle insanlara ses olan Dilberay'ın hayat hikayesini işliyor.Dilberay'ı Büşra Pekin'in canlandırdığı filmin başrollerinde 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Ayberk Pekcan ile Nursel Köse, Zeliha Kendirci ve Selen Uçer oynadı. Filmin senaryosunu Kamuran Süner ve Nalan Mert Savaş kaleme aldı.MoonfallHalle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Pena ve Donald Sutherland'ın başrollerini paylaştığı ‘Moonfall’ macera ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.Yönetmenliğini Roland Emmerich'in üstlendiği filmde, yeryüzündeki yaşamın sonunu getirecek bir olaya nasıl engel olabileceğine dair bir fikri olan eski bir astronot ile ona inanan birkaç kişinin bu felaketi durdurma çabası anlatılıyor.KürtajAudrey Diwan tarafından sinema perdesine taşınan ‘Kürtaj’ adlı yapımda Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein ve Luana Bajrami rol aldı.Film, Fransa'da kürtajın yasal olmadığı 1963'te, hamileliğini bitirmeye çalışan bir genç kadının hikayesini işliyor.Afacanlar: İş Başa DüştüBerat Efe Parlar, Gürgen Öz, Burak Hakkı, Balım Gaye Bayrak ve Bedir Bedir'in başrollerinde oynadığı ‘Afacanlar: İş Başa Düştü’ komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.Enes Ateş'in yönetmenliğini üstlendiği film, 13 yaşındaki Emirhan'ın, arkadaşlarıyla AVM'de bir gece geçirip VR oyunları oynama hayali üzerine yaşadıklarını ele alıyor.ArekalarDoruk Tüzel'in yönettiği korku filmi ‘Arekalar’ın başrollerini, Mert Engin, Hülya Yüksel, Reza Molazadeh, Ayşe Hasbin Ortaç ve Hasan Çitil paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220203/bergen-filminin-vizyon-tarihi-belli-oldu-1053429665.html
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vizyon, sinema, türkiye

Sinemalarda bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

12:17 04.02.2022 (güncellendi: 12:26 04.02.2022)
© AADilberay, sinema filmi, Büşra Pekin
Dilberay, sinema filmi, Büşra Pekin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
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Sinema salonlarında bu hafta üçü yerli, 6 yeni film izleyiciyle buluşacak. Kabus Sokağı, Dilberay, Kürtaj, Afacanlar: İş Başa Düştü ve Arekalar izleyiciyle buluşacak.
Guillermo del Toro'nun yönetmenliğini yaptığı ‘Kabus Sokağı’ adlı gerilim türündeki filmde, Cate Blanchett, Rooney Mara, Bradley Cooper, Toni Collette ve Mary Steenburgen'in başrolleri paylaştı.
Film, iyi seçilmiş birkaç kelimeyle insanları manipüle etme yeteneğine sahip hırslı bir dolandırıcının, kendisinden daha tehlikeli bir kadın psikiyatr ile arasındaki ilişkiyi odağına alıyor.

Dilberay

Yönetmenliğini Ketche'nin yaptığı ‘Dilberay’, zorlu bir yaşam mücadelesi verirken, müziğiyle insanlara ses olan Dilberay'ın hayat hikayesini işliyor.
Dilberay'ı Büşra Pekin'in canlandırdığı filmin başrollerinde 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Ayberk Pekcan ile Nursel Köse, Zeliha Kendirci ve Selen Uçer oynadı. Filmin senaryosunu Kamuran Süner ve Nalan Mert Savaş kaleme aldı.

Moonfall

Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Pena ve Donald Sutherland'ın başrollerini paylaştığı ‘Moonfall’ macera ve aksiyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.
Yönetmenliğini Roland Emmerich'in üstlendiği filmde, yeryüzündeki yaşamın sonunu getirecek bir olaya nasıl engel olabileceğine dair bir fikri olan eski bir astronot ile ona inanan birkaç kişinin bu felaketi durdurma çabası anlatılıyor.

Kürtaj

Audrey Diwan tarafından sinema perdesine taşınan ‘Kürtaj’ adlı yapımda Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein ve Luana Bajrami rol aldı.
Film, Fransa'da kürtajın yasal olmadığı 1963'te, hamileliğini bitirmeye çalışan bir genç kadının hikayesini işliyor.

Afacanlar: İş Başa Düştü

Berat Efe Parlar, Gürgen Öz, Burak Hakkı, Balım Gaye Bayrak ve Bedir Bedir'in başrollerinde oynadığı ‘Afacanlar: İş Başa Düştü’ komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Enes Ateş'in yönetmenliğini üstlendiği film, 13 yaşındaki Emirhan'ın, arkadaşlarıyla AVM'de bir gece geçirip VR oyunları oynama hayali üzerine yaşadıklarını ele alıyor.

Arekalar

Doruk Tüzel'in yönettiği korku filmi ‘Arekalar’ın başrollerini, Mert Engin, Hülya Yüksel, Reza Molazadeh, Ayşe Hasbin Ortaç ve Hasan Çitil paylaştı.
Şarkıcı Bergen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
YAŞAM
Bergen filminin vizyon tarihi belli oldu
Dün, 14:32
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