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Sırbistan Dışişleri Bakanı: Bosna'daki asıl sorunun Sırplar olduğu doğru değil
Sırbistan Dışişleri Bakanı: Bosna'daki asıl sorunun Sırplar olduğu doğru değil
Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, son zamanlarda Bosna Hersek'te tırmanışa geçen siyasi krizle ilgili, "Bosna Hersek'teki asıl sorunun Sırplar... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T23:31+0300
2022-02-04T23:31+0300
politika
bosna hersek
sırbistan
dayton anlaşması
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Selakovic, B92 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Bosna Hersek'teki kurucu halklardan birinin asıl hedefi, Sırp Cumhuriyeti entitesini ortadan kaldırmaktır." dedi.Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti entitesi hakkındaki olumsuz söylemleri doğru bulmadığını belirten Selakovic, "Bosna Hersek'teki asıl sorunun Sırplar olduğu doğru değil. Boşnakların, Sırp halkının 'kurucu halk' statüsünü ortadan kaldırmaya çalıştığı açıkça ortada." diye konuştu.Sırbistan'ın Bosna Hersek konusundaki tutumunun açık olduğunu dile getiren Selakovic, "Biz, Dayton Barış Anlaşması'nın belirlemiş olduğu Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve Sırp Cumhuriyeti'nin varlığına ve bütünlüğüne saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.Selakovic, "Bosna Hersek ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Bosna Hersek'te ve Sırbistan'da beraber yaşamakta olan Boşnak ve Sırp halkları için iyi ilişkiler içinde olmak zorundayız. Bunun her iki halk için de önemi büyük" dedi.Bosna Hersek'te üç kurucu halk ve iki entitenin üzerinde anlaştığı her şeyin Sırbistan için önemli olduğunu vurgulayan Selakovic, buna saygı duyacaklarını ve bunun için savaşacaklarını söyledi.
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bosna hersek, sırbistan, dayton anlaşması

Sırbistan Dışişleri Bakanı: Bosna'daki asıl sorunun Sırplar olduğu doğru değil

23:31 04.02.2022
© Sputnik / МИД РФNikola Selakovic
Nikola Selakovic - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Sputnik / МИД РФ
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Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, son zamanlarda Bosna Hersek'te tırmanışa geçen siyasi krizle ilgili, "Bosna Hersek'teki asıl sorunun Sırplar olduğu doğru değil" değerlendirmesinde bulundu.
Selakovic, B92 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Bosna Hersek'teki kurucu halklardan birinin asıl hedefi, Sırp Cumhuriyeti entitesini ortadan kaldırmaktır." dedi.
Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti entitesi hakkındaki olumsuz söylemleri doğru bulmadığını belirten Selakovic, "Bosna Hersek'teki asıl sorunun Sırplar olduğu doğru değil. Boşnakların, Sırp halkının 'kurucu halk' statüsünü ortadan kaldırmaya çalıştığı açıkça ortada." diye konuştu.
Sırbistan'ın Bosna Hersek konusundaki tutumunun açık olduğunu dile getiren Selakovic, "Biz, Dayton Barış Anlaşması'nın belirlemiş olduğu Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve Sırp Cumhuriyeti'nin varlığına ve bütünlüğüne saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Selakovic, "Bosna Hersek ile iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Bosna Hersek'te ve Sırbistan'da beraber yaşamakta olan Boşnak ve Sırp halkları için iyi ilişkiler içinde olmak zorundayız. Bunun her iki halk için de önemi büyük" dedi.
Bosna Hersek'te üç kurucu halk ve iki entitenin üzerinde anlaştığı her şeyin Sırbistan için önemli olduğunu vurgulayan Selakovic, buna saygı duyacaklarını ve bunun için savaşacaklarını söyledi.
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