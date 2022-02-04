https://tr.sputniknews.com/20220204/sp-turkiyede-enflasyon-yilin-buyuk-bolumunde-yuzde-50-uzeri-olacak-1053485019.html

S&P: Türkiye’de enflasyon yılın büyük bölümünde yüzde 50 üzeri olacak

S&P: Türkiye’de enflasyon yılın büyük bölümünde yüzde 50 üzeri olacak

S&P Global Ratings, Türkiye’de bu yılın büyük bölümünde yıllık enflasyonun yüzde 50’yi geçmesini bekliyor. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T19:23+0300

2022-02-04T19:23+0300

2022-02-04T19:23+0300

ekonomi

nureddin nebati

enflasyon

türk lirası

türkiye

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S&P Global Ratings, Aralık 2021’de enflasyonda yaşanan tırmanışın ardından Türkiye’de bu yılın büyük bölümünde yıllık enflasyonun yüzde 50’yi geçmesini bekliyor. Kurum Türkiye’de yıllık ortalama enflasyon tahminini 2022 için yüzde 49.5’e, 2023 için ise yüzde 14.5’e yükseltti.Bloomberg HT'de yer alan habere göre, kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin makroekonomik görünümüne ilişkin yaptığı güncelleme kapsamında, 2022 büyüme tahminini yüzde 3.7’de tuttu ve bu tahminde hem yukarı hem aşağı yönlü riskler gördüğünü belirtti.S&P Analisti Tatiana Lysenko imzalı değerlendirmede, “Enflasyon Aralık 2022’de baz etkisiyle düşecektir ama yüzde 30’un üzerinde kalacaktır. Aynı zamanda, Türkiye’nin genel makroekonomik yörüngesi, ekonomik politikasının yönü konusunda netlik olmaması nedeniyle belirsizliğini koruyor” denildi.Nebati: Enflasyonda yüzde 50 seviyelerini göreceğimizi düşünmüyorumNikkei Haber Ajansı’na konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun Nisan ayında zirveye ulaşacağını fakat yüzde 50 seviyesini aşmayacağını söylemişti.“Enflasyonda yüzde 50 seviyelerini göreceğimizi düşünmüyorum. Umarım yanılmam” diyen Nebati, Türkiye’nin önemli bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalacağını fakat dünyadaki diğer ülkelerin de aynı sorundan mustarip olduğunu dile getirmişti.Nebati, “Ocak ayında enflasyonun yükselmesini ve belirli bir süre yüksek seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Yaz aylarında enflasyonun toparlanma kaydetmeye başlamasını ve Aralık ayında ise baz etkisinden dolayı keskin bir şekilde gerileyeceğini düşünüyoruz” diye eklemişti.Bakan Nebati, daha önce Bloomberg’e verdiği bir röportajda enflasyonun Ocak ayında pik noktaya ulaşmasını, buna karşın dünyadaki gelişmeler, gıda ve enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte Mayıs ayından itibaren düşüş yaşanacağını söylemişti.

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nureddin nebati, enflasyon, türk lirası, türkiye