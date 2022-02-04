https://tr.sputniknews.com/20220204/sporda-2021-yilinin-en-iyileri-odulleri-verildi-1053452488.html

Ata Spor Kulübü'nden 'Sporda 2021 yılının en iyileri ödülleri'

Ata Spor Kulübü'nden 'Sporda 2021 yılının en iyileri ödülleri'

Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği 'Sporun Enleri 2021' töreninde ödüller sahiplerini buldu. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T00:53+0300

2022-02-04T00:53+0300

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ödül

spor

2021

mehmet muharrem kasapoğlu

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İstanbul'da düzenlenen törende 2021 yılı içerisinde Türk sporuna katkı sağlayanlar, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcular, antrenörler ve yöneticilere ödülleri verildi. Törende spor müsabakalarında görev alan basın mensupları da unutulmadı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre 'Yılın Spor İnsanı' ödülü; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun olurken, Yılın Futbol Takımı ödülü; Beşiktaş Kulübü'ne, Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı ödülü; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, Yılın Teknik Direktörü ödülü; Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya, Yılın En İyi Futbolcusu ödülü; Uğurcan Çakır'a, Yılın Yıldızı Parlayan Futbolcusu ödülü; Muhammed Kerem Aktürkoğlu'na, Yılın Türk Futboluna Katkı ödülü; Yılmaz Vural'a, Yılın Fair-Play ödülü; gole giderken rakibinin yerde yattığını görünce topu taca atan Erhan Çelenk'e verildi.

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ödül, 2021, mehmet muharrem kasapoğlu