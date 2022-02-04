https://tr.sputniknews.com/20220204/sputnik-v-asisi-kalici-olarak-tescillendi-1053475787.html

Sputnik V aşısı kalıcı olarak tescillendi

Sputnik V aşısı kalıcı olarak tescillendi

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V koronavirüs aşısının tüm araştırma aşamalarını başarıyla geçtiğini ve kalıcı tescil aldığını söyledi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T15:46+0300

2022-02-04T15:46+0300

2022-02-04T15:57+0300

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

koronavirüs

rusya

tescil

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Gazetecilere konuşan Muraşko, “Sputnik V aşısı artık ön koşullara bağlı olmaksızın tescillenmiş durumda” dedi.Sputnik V aşısı olarak bilinen Gam-KOVİD-Vak aşısı, dünyanın tescillenen ilk koronavirüs aşısı. Bu aşı, Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirildi.Adenovirüs vektör temelli aşı iki bileşenden oluşuyor. İki doz, üç haftalık arayla uygulanıyor. Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light da takviye doz olarak uygulanabiliyor. Ayrıca reşit olmayan kişiler için de Sputnik M aşısı bulunuyor.Gam-KOVİD-Vak aşısı dünyanın 71 ülkesinde onaylandı. Aşının etkinlik düzeyinin yüzde 97.6 olduğu belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220127/dunya-saglik-orgutu-bu-yil-sputnik-v-asisini-tescilleyebilir-1053211908.html

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dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, rusya, tescil