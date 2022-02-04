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Sputnik V aşısı kalıcı olarak tescillendi
Sputnik V aşısı kalıcı olarak tescillendi
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V koronavirüs aşısının tüm araştırma aşamalarını başarıyla geçtiğini ve kalıcı tescil aldığını söyledi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T15:46+0300
2022-02-04T15:57+0300
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
koronavirüs
rusya
tescil
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Gazetecilere konuşan Muraşko, “Sputnik V aşısı artık ön koşullara bağlı olmaksızın tescillenmiş durumda” dedi.Sputnik V aşısı olarak bilinen Gam-KOVİD-Vak aşısı, dünyanın tescillenen ilk koronavirüs aşısı. Bu aşı, Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirildi.Adenovirüs vektör temelli aşı iki bileşenden oluşuyor. İki doz, üç haftalık arayla uygulanıyor. Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light da takviye doz olarak uygulanabiliyor. Ayrıca reşit olmayan kişiler için de Sputnik M aşısı bulunuyor.Gam-KOVİD-Vak aşısı dünyanın 71 ülkesinde onaylandı. Aşının etkinlik düzeyinin yüzde 97.6 olduğu belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220127/dunya-saglik-orgutu-bu-yil-sputnik-v-asisini-tescilleyebilir-1053211908.html
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dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, rusya, tescil

Sputnik V aşısı kalıcı olarak tescillendi

15:46 04.02.2022 (güncellendi: 15:57 04.02.2022)
© REUTERS / Dado RuvicSputnik V - koronavirüs aşısı
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Sputnik V koronavirüs aşısının tüm araştırma aşamalarını başarıyla geçtiğini ve kalıcı tescil aldığını söyledi.
Gazetecilere konuşan Muraşko, “Sputnik V aşısı artık ön koşullara bağlı olmaksızın tescillenmiş durumda” dedi.
Sputnik V aşısı olarak bilinen Gam-KOVİD-Vak aşısı, dünyanın tescillenen ilk koronavirüs aşısı. Bu aşı, Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirildi.
Adenovirüs vektör temelli aşı iki bileşenden oluşuyor. İki doz, üç haftalık arayla uygulanıyor. Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light da takviye doz olarak uygulanabiliyor. Ayrıca reşit olmayan kişiler için de Sputnik M aşısı bulunuyor.
Gam-KOVİD-Vak aşısı dünyanın 71 ülkesinde onaylandı. Aşının etkinlik düzeyinin yüzde 97.6 olduğu belirtildi.
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütü, bu yıl Sputnik V aşısını tescilleyebilir
27 Ocak, 22:35
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