https://tr.sputniknews.com/20220204/stokculuk-ve-fiyat-artislariyla-mucadele-kapsaminda-vergi-mufettisleri-sahaya-indi-1053456652.html

Stokçuluk ve fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında vergi müfettişleri sahaya indi

Stokçuluk ve fiyat artışlarıyla mücadele kapsamında vergi müfettişleri sahaya indi

15 gün önce vergi müfettişleri sahaya inerek fiili-kaydi envanter denetimi yapmaya başladı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T06:48+0300

2022-02-04T06:48+0300

2022-02-04T06:48+0300

türkiye

stokçuluk

fahiş fiyat

denetim

müfettiş

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T24'ten Murat Batı'nın haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati'nin bazı ekonomist ve akademisyenlerle yaptığı toplantıda 'vergi müfettişlerinin sahaya ineceğini' söylemesinin ardından harekete geçildi. Habere göre, bu söylem yaklaşık 15 gün önce hayata geçti ve vergi müfettişleri sahaya inerek fiili-kaydi envanter denetimi yapmaya başladı. Bu denetimlerin Haziran 2022'ye kadar devam edeceği konuşuluyor ama net bir husus henüz yok. Mükelleflerden edinilen bilgilere göre Vergi Denetim Kurulu'na bağlı Denetim Daire Başkanlığı'nın bulunduğu illerde vergi müfettişleri tarafından mükelleflerin iş yerlerinde fiili envanter çalışmaları yapılmaya başlandı.Şimdilik sadece Denetim Daire Başkanlıklarının bulunduğu illerde yürütülen fiili envanter çalışmaları yakın zamanda Denetim Daire Başkanlığı'nın bulunmadığı diğer illerde de sürdürülecek. Fiili envanter çalışmalarında mükelleflerin farklı şubelerinin tamamında eşzamanlı olarak fiili sayım gerçekleştirilerek fiilen tespit edilen stoklar tutanak altına alınıyor.Fiili envanter çalışmaları esnasında tespit edilen hususların bir vergi incelemesine sevk gerekçesi olarak kullanılıp kullanılmayacağı henüz net değil. Ancak fiili stok ile kaydi stok arasında tespit edilen farkların bir vergi incelemesi yapılması halinde belgesiz satış hasılatı olarak değerlendirilerek cezalı (vergi ziyaı) tarhiyat yapılacağı ve belgesiz satıştan kaynaklı olarak özel usulsüzlük cezası kesileceği belirtiliyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı bu uygulamayla, fiyat artışlarının ne ölçüde değiştiğini tespit etmeyi de amaçlıyor. Sahadan gelen bilgilere göre fiili envanter çalışması yapılan sektörler şu şekilde:Otomobil bayileri, gıda toptancıları, gübre toptan perakende satış yerleri, beyaz eşya satıcıları, et kombinaları, alkollü alkolsüz içecek bayileri, seralar, halı ve mobilya satış mağazaları vb.

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stokçuluk, fahiş fiyat, denetim, müfettiş