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Taylor Swift, New York Üniversitesi'nde bir derse konu oldu
Taylor Swift, New York Üniversitesi'nde bir derse konu oldu
ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından New York Üniversitesi'nin Clive Davis Enstitüsü'nde 2022'nin bahar dönemi itibariyle Taylor Swift hakkında bir ders... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T13:51+0300
2022-02-04T13:53+0300
taylor swift
yaşam
new york
üniversite
ders
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Variety'nin haberine göre Rolling Stone dergisinde çalışan gazeteci Brittany Spanos tarafından verilen derste öğrenciler 'Taylor Swift'in müzisyen, iş insanı, country şarkıcısı ve pop ikonu olarak gelişimini inceleyecek'.'Çok büyük bir hayranıyım'T24'ün aktardığına göre Spanos, "10 yıl önce yazmaya başlamamdan bu yana Taylor Swift hakkında haberler yapıyorum. Daha uzun süredir ise onun çok büyük bir hayranıyım. Swiftie uzmanlığımı bir grup zeki öğrenciyle paylaşmak benim için bir onur" dedi.Derste aynı zamanda telif hakkı gibi konularında ele alınacağı belirtildi. Derse Swift'in kendisinin de davet edildiği ancak henüz bir yanıt vermediği ifade edildi.Öğrencilerin derse büyük ilgi gösterdiği ve uzun bir bekleme listesi oluştuğu aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/damon-albarnin-sarkilarini-kendi-yazmiyor-diye-elestirdigi-taylor-swiftten-sert-dille-duzeltme-1053102955.html
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taylor swift, new york, üniversite, ders

Taylor Swift, New York Üniversitesi'nde bir derse konu oldu

13:51 04.02.2022 (güncellendi: 13:53 04.02.2022)
© AFP 2021Taylor Swift
Taylor Swift - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021
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ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından New York Üniversitesi'nin Clive Davis Enstitüsü'nde 2022'nin bahar dönemi itibariyle Taylor Swift hakkında bir ders verilmeye başlandı.
Variety'nin haberine göre Rolling Stone dergisinde çalışan gazeteci Brittany Spanos tarafından verilen derste öğrenciler 'Taylor Swift'in müzisyen, iş insanı, country şarkıcısı ve pop ikonu olarak gelişimini inceleyecek'.

'Çok büyük bir hayranıyım'

T24'ün aktardığına göre Spanos, "10 yıl önce yazmaya başlamamdan bu yana Taylor Swift hakkında haberler yapıyorum. Daha uzun süredir ise onun çok büyük bir hayranıyım. Swiftie uzmanlığımı bir grup zeki öğrenciyle paylaşmak benim için bir onur" dedi.
Derste aynı zamanda telif hakkı gibi konularında ele alınacağı belirtildi. Derse Swift'in kendisinin de davet edildiği ancak henüz bir yanıt vermediği ifade edildi.
Öğrencilerin derse büyük ilgi gösterdiği ve uzun bir bekleme listesi oluştuğu aktarıldı.
Taylor Swift - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
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