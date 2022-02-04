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TBMM tatile girdi
TBMM tatile girdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 15 Şubat'a kadar tatile girdi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
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TBMM Genel Kurulu, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifinin görüşülerek kabul edilmesinin ardından çalışmalarına ara verdi. TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 15 Şubat tarihinde yeniden başlayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220203/ogretmenlik-meslek-kanunu-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edilerek-yasalasti-1053449369.html
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tbmm, tatil

TBMM tatile girdi

00:18 04.02.2022
© AATBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 15 Şubat'a kadar tatile girdi.
TBMM Genel Kurulu, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin resmen müttefiklik düzeyine çıkarılmasını öngören Şuşa Beyannamesi'ni içeren kanun teklifinin görüşülerek kabul edilmesinin ardından çalışmalarına ara verdi. TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 15 Şubat tarihinde yeniden başlayacak.
Okul - çocuk - öğrenci - sınıf - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
TÜRKİYE
Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
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