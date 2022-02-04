https://tr.sputniknews.com/20220204/tff-super-lig-takimlari-maclara-turkovac-yazili-forma-ile-cikacak-1053473334.html

TFF: Süper Lig takımları maçlara 'TURKOVAC' yazılı forma ile çıkacak

TFF: Süper Lig takımları maçlara 'TURKOVAC' yazılı forma ile çıkacak

Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımlar 24 ve 25. hafta maçlarına, formalarında TURKOVAC aşısının tanıtım reklamlarıyla çıkacak. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T15:14+0300

2022-02-04T15:14+0300

2022-02-04T15:20+0300

spor

turkovac

türkiye futbol federasyonu (tff)

yerli aşı

koronavirüs

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) alınan bilgiye göre TURKOVAC ve aşı farkındalığı oluşturmak için Süper Lig takımları forma reklam alanlarını TURKOVAC'a ayıracak. Kulüpler; göğüs, sırt, kol ve şort reklamlarında milli aşıya yer verecek.TURKOVAC tanıtımlı formalarını hazırlayan 15'e yakın Süper Lig takımı 24. hafta, diğer takımlar da 25. hafta maçlarına bu şekilde çıkacak.Spor Toto 1. Lig'de de birçok takım TURKOVAC tanıtımına yer verecek.

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turkovac, türkiye futbol federasyonu (tff), yerli aşı, koronavirüs