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TFF: Süper Lig takımları maçlara 'TURKOVAC' yazılı forma ile çıkacak
TFF: Süper Lig takımları maçlara 'TURKOVAC' yazılı forma ile çıkacak
Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımlar 24 ve 25. hafta maçlarına, formalarında TURKOVAC aşısının tanıtım reklamlarıyla çıkacak. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T15:14+0300
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spor
turkovac
türkiye futbol federasyonu (tff)
yerli aşı
koronavirüs
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) alınan bilgiye göre TURKOVAC ve aşı farkındalığı oluşturmak için Süper Lig takımları forma reklam alanlarını TURKOVAC'a ayıracak. Kulüpler; göğüs, sırt, kol ve şort reklamlarında milli aşıya yer verecek.TURKOVAC tanıtımlı formalarını hazırlayan 15'e yakın Süper Lig takımı 24. hafta, diğer takımlar da 25. hafta maçlarına bu şekilde çıkacak.Spor Toto 1. Lig'de de birçok takım TURKOVAC tanıtımına yer verecek.
https://tr.sputniknews.com/20220109/mac-oncesi-statta-asi-cadiri-kurdular-kayserispor-musabakaya-da-turkovac-yazili-formayla-cikacak-1052551491.html
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turkovac, türkiye futbol federasyonu (tff), yerli aşı, koronavirüs

TFF: Süper Lig takımları maçlara 'TURKOVAC' yazılı forma ile çıkacak

15:14 04.02.2022 (güncellendi: 15:20 04.02.2022)
© AAKayserispor, TURKOVAC yazılı forma
Kayserispor, TURKOVAC yazılı forma - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AA
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Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımlar 24 ve 25. hafta maçlarına, formalarında TURKOVAC aşısının tanıtım reklamlarıyla çıkacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) alınan bilgiye göre TURKOVAC ve aşı farkındalığı oluşturmak için Süper Lig takımları forma reklam alanlarını TURKOVAC'a ayıracak. Kulüpler; göğüs, sırt, kol ve şort reklamlarında milli aşıya yer verecek.
TURKOVAC tanıtımlı formalarını hazırlayan 15'e yakın Süper Lig takımı 24. hafta, diğer takımlar da 25. hafta maçlarına bu şekilde çıkacak.
Spor Toto 1. Lig'de de birçok takım TURKOVAC tanıtımına yer verecek.
Kayserispor forması, TURKOVAC - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
SPOR
Maç öncesi statta aşı çadırı kurdular: Kayserispor müsabakaya da TURKOVAC yazılı formayla çıkacak
9 Ocak, 15:36
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