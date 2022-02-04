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https://tr.sputniknews.com/20220204/thy-bin-kadin-kabin-memuru-ise-alacak-1053481522.html
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak
Havacılık sektörünü sekteye uğratan koronavirüs salgınına rağmen Türk Hava Yolları (THY), bin kadın kabin memuru işe alımı için yeni bir ilan yayımladı. Peki... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T18:16+0300
2022-02-04T18:18+0300
yaşam
türk hava yolları (thy)
istihdam
iş başvurusu
işe alım
iş ilanı
hostes
ahmet bolat
kabin memuru
başvuru
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12 bin üzerinde kabin memuru ile uçuş operasyonlarını sürdüren THY, istihdamı arttırmak için yeni bir alım gerçekleştiriyor. Bin kadın kabin memurunun işe alınacağını açıklayan THY iş ilanı yayımladı.Başvuru yeri ve aranan şartlarTürk Hava Yolları’nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana göre 1 Ocak 1992 ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek. Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye de THY'nin internet adresinden ulaşılabiliyor.Havayolu şirketine yeni katılacak adaylar, diğer ülkeleri keşfetmenin yanı sıra özel sağlık sigortası ile kendileri ve aile üyeleri için indirimli seyahat imkanına sahip olacak.'İstihdam için süreci başlatıyoruz'Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat “Türk Hava Yolları olarak pandemide önceliğimiz hiçbir çalışma arkadaşımızdan kopmadan ailemizi koruyarak bu dönemi atlatmaktı. Arkadaşlarımızın çabası ve fedakarlığının da katkısıyla ortaya koyduğumuz başarılı performans ile bu hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdiyse daha yükseğe uçmaya hazırlanıyoruz. Bizi hedeflerimize taşıyacak ve misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliği ile karşılayacak bin yeni kabin memuru istihdamı için süreç başlatıyoruz. Türk Hava Yolları ailesi büyümeye, bayrağımızı daha güçlü dalgalandırmaya devam edecek” dedi.Kabin memurları ne kadar maaş alıyor?Kariyet.net'in verilerine göre THY 2021’de koronavirüs yüzünde personel maaşlarında yaptığı kesintide geri adım atarak yeni bir düzenleme yaptı. Mesleğe yeni başlayan bir kabin memuru ortalama 5 bin TL ile 7 bin TL arasından maaş alıyor. Bu maaşlar personelin çalışma saatlerine, çalıştığı uçuş rotası ve bildiği yabancı dillere göre değişkenlik gösteriyor. Bir şirkette 5 yıl gibi bir iş deneyimine sahip olan kabin memurları ise 7 bin TL ile 9 bin TL arasında değişen ücretlerle maaş alıyor. Bu maaşlar şirketlere göre değişiyor.
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türk hava yolları (thy), istihdam, iş başvurusu, işe alım, iş ilanı, hostes, ahmet bolat, kabin memuru, başvuru

THY, bin kadın kabin memuru işe alacak

18:16 04.02.2022 (güncellendi: 18:18 04.02.2022)
© Fotoğraf : Türk Hava YollarıTHY Kabin Memurları
THY Kabin Memurları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Fotoğraf : Türk Hava Yolları
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Havacılık sektörünü sekteye uğratan koronavirüs salgınına rağmen Türk Hava Yolları (THY), bin kadın kabin memuru işe alımı için yeni bir ilan yayımladı. Peki ilana nereden ulaşılacak? Aranan şartlar neler? Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat konuya dair açıklama yaptı.
12 bin üzerinde kabin memuru ile uçuş operasyonlarını sürdüren THY, istihdamı arttırmak için yeni bir alım gerçekleştiriyor. Bin kadın kabin memurunun işe alınacağını açıklayan THY iş ilanı yayımladı.

Başvuru yeri ve aranan şartlar

Türk Hava Yolları’nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana göre 1 Ocak 1992 ile 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek. Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye de THY'nin internet adresinden ulaşılabiliyor.

Havayolu şirketine yeni katılacak adaylar, diğer ülkeleri keşfetmenin yanı sıra özel sağlık sigortası ile kendileri ve aile üyeleri için indirimli seyahat imkanına sahip olacak.

'İstihdam için süreci başlatıyoruz'

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat “Türk Hava Yolları olarak pandemide önceliğimiz hiçbir çalışma arkadaşımızdan kopmadan ailemizi koruyarak bu dönemi atlatmaktı. Arkadaşlarımızın çabası ve fedakarlığının da katkısıyla ortaya koyduğumuz başarılı performans ile bu hedefimizi gerçekleştirdik. Şimdiyse daha yükseğe uçmaya hazırlanıyoruz. Bizi hedeflerimize taşıyacak ve misafirlerimizi gökyüzünde Türk misafirperverliği ile karşılayacak bin yeni kabin memuru istihdamı için süreç başlatıyoruz. Türk Hava Yolları ailesi büyümeye, bayrağımızı daha güçlü dalgalandırmaya devam edecek” dedi.

Kabin memurları ne kadar maaş alıyor?

Kariyet.net'in verilerine göre THY 2021’de koronavirüs yüzünde personel maaşlarında yaptığı kesintide geri adım atarak yeni bir düzenleme yaptı. Mesleğe yeni başlayan bir kabin memuru ortalama 5 bin TL ile 7 bin TL arasından maaş alıyor. Bu maaşlar personelin çalışma saatlerine, çalıştığı uçuş rotası ve bildiği yabancı dillere göre değişkenlik gösteriyor. Bir şirkette 5 yıl gibi bir iş deneyimine sahip olan kabin memurları ise 7 bin TL ile 9 bin TL arasında değişen ücretlerle maaş alıyor. Bu maaşlar şirketlere göre değişiyor.
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