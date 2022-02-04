https://tr.sputniknews.com/20220204/turistlere-parfum-satamayinca-siseyi-kafalarinda-kirdi-1053457258.html

Turistlere parfüm satamayınca şişeyi kafalarında kırdı

Turistlere parfüm satamayınca şişeyi kafalarında kırdı

İstanbul’da turistlere zorla kaçak parfüm satmaya çalışan bir kişi turistler satın almak istemeyince şişeyi kafalarında kırdı. Yaşanan olay güvenlik... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T07:42+0300

2022-02-04T07:42+0300

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türkiye

beyoğlu

parfüm

turist

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İddialara göre, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde cadde üzerinde kaçak parfüm satışı yapan 2 satıcı, Filistinli uyruklu 2 turiste parfüm satmak istedi. Parfüm satın almak istemeyen turistler ile satıcılar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüşürken parfüm satıcıları turistlerden birinin kafasında parfüm şişesi kırdı. Kaçak parfüm satıcıları daha sonra olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.

türkiye

beyoğlu

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beyoğlu, parfüm, turist