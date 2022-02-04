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https://tr.sputniknews.com/20220204/turistlere-parfum-satamayinca-siseyi-kafalarinda-kirdi-1053457258.html
Turistlere parfüm satamayınca şişeyi kafalarında kırdı
Turistlere parfüm satamayınca şişeyi kafalarında kırdı
İstanbul’da turistlere zorla kaçak parfüm satmaya çalışan bir kişi turistler satın almak istemeyince şişeyi kafalarında kırdı. Yaşanan olay güvenlik... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T07:42+0300
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türkiye
beyoğlu
parfüm
turist
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İddialara göre, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde cadde üzerinde kaçak parfüm satışı yapan 2 satıcı, Filistinli uyruklu 2 turiste parfüm satmak istedi. Parfüm satın almak istemeyen turistler ile satıcılar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüşürken parfüm satıcıları turistlerden birinin kafasında parfüm şişesi kırdı. Kaçak parfüm satıcıları daha sonra olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.
türkiye
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beyoğlu, parfüm, turist

Turistlere parfüm satamayınca şişeyi kafalarında kırdı

07:42 04.02.2022 (güncellendi: 07:55 04.02.2022)
© DHASatamadığı parfümün şişesini turistin kafasında kırdı - Beyoğlu
Satamadığı parfümün şişesini turistin kafasında kırdı - Beyoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© DHA
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İstanbul’da turistlere zorla kaçak parfüm satmaya çalışan bir kişi turistler satın almak istemeyince şişeyi kafalarında kırdı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı.
İddialara göre, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde cadde üzerinde kaçak parfüm satışı yapan 2 satıcı, Filistinli uyruklu 2 turiste parfüm satmak istedi. Parfüm satın almak istemeyen turistler ile satıcılar arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüşürken parfüm satıcıları turistlerden birinin kafasında parfüm şişesi kırdı.
Kaçak parfüm satıcıları daha sonra olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.
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