Türkiye, uluslararası toplumdan göçmenleri geri iten Yunanistan'a tepki istedi

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma, düzensiz göçmenleri geri iten ve hayatlarına mal olan eylemleri nedeniyle Yunanistan'a karşı sessiz kalınmaması çağrısı yaptı.Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:"AB, Yunanistan’ın düzensiz göçmenlere karşı bu zalim tutumuna sessiz kalmakta, girişimlerimizi yanıtsız bırakmaktadır.Uluslararası topluma çağrımız, tüm insani değerleri hiçe sayan Yunanistan’ın bu eylemlerinin araştırılması, insan hakları ihlallerine sessiz kalınmamasıdır."
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Uluslararası topluma çağrımız, tüm insani değerleri hiçe sayan Yunanistan’ın bu eylemlerinin araştırılması, insan hakları ihlallerine sessiz kalınmamasıdır" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma, düzensiz göçmenleri geri iten ve hayatlarına mal olan eylemleri nedeniyle Yunanistan'a karşı sessiz kalınmaması çağrısı yaptı.
Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Yunanistan’ın uluslararası hukuku ve insan hakları normlarını ihlal ederek düzensiz göçmenleri geri itmesi pek çok masumun hayatına mal olmaya devam ediyor. Göçmenlerin yaşam hakkına kasteden bu gayrimeşru ve vicdansız yaklaşım Avrupa’nın utancı olarak hafızalara kazınıyor.
Açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:
"AB, Yunanistan’ın düzensiz göçmenlere karşı bu zalim tutumuna sessiz kalmakta, girişimlerimizi yanıtsız bırakmaktadır.
Uluslararası topluma çağrımız, tüm insani değerleri hiçe sayan Yunanistan’ın bu eylemlerinin araştırılması, insan hakları ihlallerine sessiz kalınmamasıdır."
2️⃣ #AB Yunanistan’ın düzensiz göçmenlere karşı bu zalim tutumuna sessiz kalmakta, girişimlerimizi yanıtsız bırakmaktadır.
Uluslararası topluma çağrımız, tüm insani değerleri hiçe sayan #Yunanistan’ın bu eylemlerinin araştırılması,insan hakları ihlallerine sessiz kalınmamasıdır.