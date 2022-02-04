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https://tr.sputniknews.com/20220204/turkiyenin-yuzde-18i-istanbulda-yasiyor-1053469438.html
Türkiye'nin yüzde 18'i İstanbul'da yaşıyor
Türkiye'nin yüzde 18'i İstanbul'da yaşıyor
TÜİK verilerine göre, İstanbul'un nüfusu geçen yıla göre 378 bin 448 kişi arttı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T13:51+0300
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tüik
istanbul
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2021'de 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi olarak yenilendi.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kentte artan nüfusa dikkat çekerek şu istatistiği paylaştı;“Kıymetli İstanbullular, Şehrimizin nüfusu geçen yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Ülkemiz nüfusunun % 18.71'i ilimizde ikâmet ediyor. Km² başına düşen hemşehrilerimizin sayısı ise 3 bin 49”
https://tr.sputniknews.com/20220204/turkiyenin-nufusu-84-milyon-680-bin-273-kisi-oldu-1053459582.html
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tüik, istanbul, nüfus

Türkiye'nin yüzde 18'i İstanbul'da yaşıyor

13:51 04.02.2022
© AFP 2021 / YASIN AKGULİstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs
İstanbul - kalabalık - Türkiye - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© AFP 2021 / YASIN AKGUL
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TÜİK verilerine göre, İstanbul'un nüfusu geçen yıla göre 378 bin 448 kişi arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2021'de 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi olarak yenilendi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da kentte artan nüfusa dikkat çekerek şu istatistiği paylaştı;
“Kıymetli İstanbullular, Şehrimizin nüfusu geçen yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu. Ülkemiz nüfusunun % 18.71'i ilimizde ikâmet ediyor. Km² başına düşen hemşehrilerimizin sayısı ise 3 bin 49”
Türkiye - İstanbul - kalabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
TÜRKİYE
Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu
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