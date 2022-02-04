https://tr.sputniknews.com/20220204/turkiyeye-gelen-ziyaretci-sayisi-ve-turizm-geliri-2021de-ne-kadar-artti-1053483882.html

Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı ve turizm geliri 2021'de ne kadar arttı?

Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı ve turizm geliri 2021'de ne kadar arttı?

Türkiye 2021 yılında, toplamda 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T19:03+0300

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turizm

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Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen beş ülke ve turizm gelirinin son 3 yıl içinde değişimi, Sputnik'in hazırladığı infografikte.

rusya

almanya

ukrayna

iran

bulgaristan

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infografik, turizm, rusya, almanya, ukrayna, iran, bulgaristan, инфографика