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Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı ve turizm geliri 2021'de ne kadar arttı?
Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı ve turizm geliri 2021'de ne kadar arttı?
Türkiye 2021 yılında, toplamda 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T19:03+0300
2022-02-04T19:03+0300
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Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen beş ülke ve turizm gelirinin son 3 yıl içinde değişimi, Sputnik'in hazırladığı infografikte.
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infografik, turizm, rusya, almanya, ukrayna, iran, bulgaristan, инфографика
Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı ve turizm geliri 2021'de ne kadar arttı?
19:03 04.02.2022 (güncellendi: 21:49 04.02.2022) Abone ol
Türkiye 2021 yılında, toplamda 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı.
Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen beş ülke ve turizm gelirinin son 3 yıl içinde değişimi, Sputnik'in hazırladığı infografikte.