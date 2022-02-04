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Twitter'da makale özelliği: Karakter sınırını kaldırıyor
Twitter'da makale özelliği: Karakter sınırını kaldırıyor
Twitter'ın kullanıcılara karakter sınırına takılmadan paylaşım yapabilecekleri 'Makaleler' isimli bir özelliği sunma üzerinde çalıştığı öğrenildi. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T12:52+0300
2022-02-04T12:56+0300
yaşam
twitter
280 karakter
140 karakter
tweet
makale
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Jane Manchin Wong tarafından sızdırılan iddiaya göre, Twitter 'Makaleler' isimli bir özellik üzerinde çalışıyor. Henüz fazla detayı paylaşılmayan özellik kapsamında uzun paylaşımlar yapılabilecek ve bu paylaşımlar, ana tweet akışında gösterilmeyecek.Uygulamaya ve web sitesine eklenecek "Makaleler" bölümünde henüz geliştirme aşamasında ve testleri sürüyor.Twitter konuya ilişkin iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, CNET'e konuşan bir Twitter sözcüsü, şirketin "her zaman insanların konuşmasına ve etkileşime girmesine yardımcı olacak yeni yollar aramakta olduğunu" belirterek, yakında daha fazla detay yayınlayacaklarını kaydetti.2017'nin sonlarında Twitter, kullanıcılarının tek tuşla birden fazla tweeti birbirine bağlı şekilde atabilmesine imkan tanıyan özelliğini duyurmuştu.Geçen yıl ise Twitter, haber bülteni hizmeti Revue'yu yayınlamıştı. Twitter konuya ilişkin açıklamasında, "Birçok köklü yazar ve yayıncı, tweet atacakları bir sonraki makaleye veya bakış açısına aç bir kitleyi bir araya getirerek markalarını Twitter'da oluşturdu. Hedefimiz, takipçileriyle bağlantı kurmalarını kolaylaştırırken okuyucuların yazarları ve içeriklerini daha iyi keşfetmelerine yardımcı olmak" demişti.Yeni makale özelliğinin herkese ücretsiz olarak sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmış değil.Twitter geçen yıl ayda 2.99 dolar ödeyen kullanıcılarına tweet'leri geri alma, gönderileri işaretleme ve tweet dizilerini makale benzeri bir 'okuyucu modu'na dönüştürme olanağı sunmaya başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220125/twitter-yeni-ozellik-uzerinde-calisiyor-kullanicilar-kendi-surulerini-kurabilecek-1053099522.html
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twitter , 280 karakter, 140 karakter, tweet, makale

Twitter'da makale özelliği: Karakter sınırını kaldırıyor

12:52 04.02.2022 (güncellendi: 12:56 04.02.2022)
© Fotoğraf : TwitterTwitter logo
Twitter logo - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Twitter'ın kullanıcılara karakter sınırına takılmadan paylaşım yapabilecekleri 'Makaleler' isimli bir özelliği sunma üzerinde çalıştığı öğrenildi.
Jane Manchin Wong tarafından sızdırılan iddiaya göre, Twitter 'Makaleler' isimli bir özellik üzerinde çalışıyor.
Henüz fazla detayı paylaşılmayan özellik kapsamında uzun paylaşımlar yapılabilecek ve bu paylaşımlar, ana tweet akışında gösterilmeyecek.
Uygulamaya ve web sitesine eklenecek "Makaleler" bölümünde henüz geliştirme aşamasında ve testleri sürüyor.
Twitter konuya ilişkin iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, CNET'e konuşan bir Twitter sözcüsü, şirketin "her zaman insanların konuşmasına ve etkileşime girmesine yardımcı olacak yeni yollar aramakta olduğunu" belirterek, yakında daha fazla detay yayınlayacaklarını kaydetti.
2017'nin sonlarında Twitter, kullanıcılarının tek tuşla birden fazla tweeti birbirine bağlı şekilde atabilmesine imkan tanıyan özelliğini duyurmuştu.
Geçen yıl ise Twitter, haber bülteni hizmeti Revue'yu yayınlamıştı. Twitter konuya ilişkin açıklamasında, "Birçok köklü yazar ve yayıncı, tweet atacakları bir sonraki makaleye veya bakış açısına aç bir kitleyi bir araya getirerek markalarını Twitter'da oluşturdu. Hedefimiz, takipçileriyle bağlantı kurmalarını kolaylaştırırken okuyucuların yazarları ve içeriklerini daha iyi keşfetmelerine yardımcı olmak" demişti.
Yeni makale özelliğinin herkese ücretsiz olarak sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmış değil.
Twitter geçen yıl ayda 2.99 dolar ödeyen kullanıcılarına tweet'leri geri alma, gönderileri işaretleme ve tweet dizilerini makale benzeri bir 'okuyucu modu'na dönüştürme olanağı sunmaya başlamıştı.
Twitter logo - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2022
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Twitter, yeni özellik üzerinde çalışıyor: Kullanıcılar kendi 'sürülerini' kurabilecek
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