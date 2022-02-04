https://tr.sputniknews.com/20220204/ukrayna-ab-temsilcisi-ukrayna-ab-ve-nato-guvenlik-konularinin-ele-alinacagi-yeni-format-baslatti-1053454766.html

Ukrayna AB Temsilcisi: Ukrayna, AB ve NATO güvenlik konularının ele alınacağı yeni format başlattı

Ukrayna AB Temsilcisi: Ukrayna, AB ve NATO güvenlik konularının ele alınacağı yeni format başlattı

Ukrayna’nın AB Temsilcisi Çentsov, Ukrayna, AB ve NATO’nun güvenlik konularının ele alınacağı yeni bir format başlattıklarını duyurdu. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T02:38+0300

2022-02-04T02:38+0300

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Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi Vsevolod Çentsov ,Twitter’dan yaptığı paylaşımda Ukrayna, AB ve NATO'nun güvenlik konularının ele alınacağı yeni bir format başlattığını belirtti.Çentsov, “Bugün, güvenlik konularını ele almak için yeni bir format başlatıldı: Ukrayna-AB-NATO. Dış tehditler, güvenlik sorunları ve Rus saldırganlığına etkin bir şekilde karşı koymak için Ukrayna'nın kurumsal yeteneklerini daha da güçlendirmeye hazır olan uluslararası ortakları bir araya getirmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.Son zamanlarda ABD ve AB, Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ planlamakla suçluyor ve Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını artırıyor.Rusya yönetimi ise Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca, gerginliğin tırmanmasının ana nedeninin, Ukrayna'ya silah tedarik eden ve böylelikle onu askeri maceralara iten ABD ve NATO'nun eylemleri olduğunu belirtmişti.

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