https://tr.sputniknews.com/20220204/umraniye-t-tipi-cezaevinde-yangin-1053481328.html
Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın
Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın
İstanbul Ümraniye'de bulunan T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T18:04+0300
2022-02-04T18:04+0300
2022-02-04T18:04+0300
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2022
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ümraniye
Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Ümraniye'de bulunan T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı.