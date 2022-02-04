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Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın
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Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın
Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın
İstanbul Ümraniye'de bulunan T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T18:04+0300
2022-02-04T18:04+0300
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252
60
ümraniye

Ümraniye T Tipi Cezaevi'nde yangın

18:04 04.02.2022
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İstanbul Ümraniye'de bulunan T Tipi Cezaevi'nde yangın çıktı.
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