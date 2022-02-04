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https://tr.sputniknews.com/20220204/yapimcisi-acikladi-maske-kimsin-sen-erken-final-yapiyor-1053456784.html
Yapımcısı açıkladı: ‘Maske Kimsin Sen’ erken final yapıyor
Yapımcısı açıkladı: ‘Maske Kimsin Sen’ erken final yapıyor
FOX TV’de yayınlanan ‘Maske Kimsin Sen‘ isimli programın yapımcısı Fatih Aksoy, ‘düşük reytingler’ gerekçesiyle erken final yapacaklarını söyledi. Aksoy’a göre... 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T07:02+0300
2022-02-04T07:02+0300
türkiye
maske kimsin sen
resmi gazete
genelge
rtük
fox tv
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29 Ocak’ta Resmi Gazete üzerinden ‘basım ve yayım faaliyetleri’yle ilgili ‘genelge’ yayınlanmasının ardından ‘Maske Kimsin Sen‘ programının kaldırıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’a açıklama yapan programın yapımcısı Fatih Aksoy, programı sonlandıracaklarını açıkladı. Aksoy, şunları kaydetti: “Maske Kimsen Sen yarışması dünyanın çeşitli ülkelerinde aralarında Müslüman ülkelerinde olduğu 50 ülkede yayınlanmış bir programdır. Bizim yaptığımız şey, dünyanın 50 ülkesinde yayınlanmış bir formatı alıp burada yayınlamaktı. ‘Ocak döneminde başlasın, bir sezon gitsin’ diye bu işi yaptık ama 2,50 reyting alınca kanalla konuştuk ve reytinglerden dolayı sonlandırmaya karar verdik. 2,50 reyting alan iş benim yaptığım bir iş ama normal şartlar altında bu program majör kanallarda ‘prime time’da yayınlanamaz. O kanal o gece zarar eder. Hiçbir kanalda 2,50 reytingli bir şey bulamazsınız. Ne FOX TV’de ne de başka bir kanalda 2,50 reyting alırsanız o dizi ya da program yayınına son verilir bu da sektördeki herkesin bildiği bir şeydir.”‘Genelge rastlantı’Genelgeye ilişkin konuşan Aksoy, şöyle devam etti: “Açıkçası bu kararname (genelge) bir yakıştırma. Bu karar bizimle ilgili mi bilmiyorum, bir tek bizimle ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Bizim yayınlarımıza son verme gerekçemiz aldığımız 2,50 reyting almamız. Genelge yayınlandıktan sonra bu hadise oldu, genelge yayınlanmasaydı da bu karar verilecekti. Bunun dışında bir şey yok.Öyle bir rastlantı olmuştur. Bir şey yapıyorsanız her türlü eleştiri yapılabilir, buna kimse bir şey diyemez. Biz cumartesi gecesi programı yayınladık bu konuda kanal bize herhangi bir baskı yapmadı. İlk yayından itibaren her türlü eleştiri yapıldı ama televizyon kanalı bu programın arkasında durdu. Kötü bir program değildi ama Türkiye’de sert rekabete dayanamadı. 9’uncu bölümde final yapacağız. Biraz erken final yapmış olacağız.”‘RTÜK’ün de etkisi olmadı’Aksoy, erken final kararında RTÜK’ün inceleme başlatmasının da etkili olmadığını şu ifadelerle savundu: “Bununla ilgili RTÜK’ten televizyon kanalına ya da bize gelmiş herhangi bir şey yok. RTÜK bu meseleyi incelemişler ve ceza vermeye gerektirecek bir şey bulamamışlar herhalde. Gerçekten de yok. Müslüman ülkeler de dahil dünyanın birçok ülkesinde bu figürlerin kullanıldığı programlar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Daha şeytani şeyler aramak öküz altında buzağı aramak olarak görüyorum.”29 Ocak’ta Resmi Gazete'de ‘basım ve yayım faaliyetleri’yle ilgili ‘genelge’ yayınlanmış “Milli kültürümüzü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek” gibi ifadeler kullanarak ilgili kurumlardan adım atılması istenmişti. Genelgenin ‘Maske Kimsin Sen’ programı için çıkarıldığına dair tartışmalar başlamıştı. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu daha önce, söz konusu programa ‘çocukların korunması özelinde’ inceleme başlatılacağını duyurmuştu.Programda ünlü isimler, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini sahnede ve sahne dışında gizli tutarak kendi sesleriyle şarkılar söyleyip yarışıyor.
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maske kimsin sen, resmi gazete, genelge, rtük, fox tv

Yapımcısı açıkladı: ‘Maske Kimsin Sen’ erken final yapıyor

07:02 04.02.2022
© FOX TVMaske Kimsin Sen? yarışması
Maske Kimsin Sen? yarışması - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© FOX TV
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FOX TV’de yayınlanan ‘Maske Kimsin Sen‘ isimli programın yapımcısı Fatih Aksoy, ‘düşük reytingler’ gerekçesiyle erken final yapacaklarını söyledi. Aksoy’a göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘milli ve manevi değerler’ genelgesi ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) programı incelemeye almasının ‘kararla bir ilgisi yok.’
29 Ocak’ta Resmi Gazete üzerinden ‘basım ve yayım faaliyetleri’yle ilgili ‘genelge’ yayınlanmasının ardından ‘Maske Kimsin Sen‘ programının kaldırıldığı iddia edilmişti.
Konuyla ilgili Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’a açıklama yapan programın yapımcısı Fatih Aksoy, programı sonlandıracaklarını açıkladı.
Aksoy, şunları kaydetti:
“Maske Kimsen Sen yarışması dünyanın çeşitli ülkelerinde aralarında Müslüman ülkelerinde olduğu 50 ülkede yayınlanmış bir programdır. Bizim yaptığımız şey, dünyanın 50 ülkesinde yayınlanmış bir formatı alıp burada yayınlamaktı. ‘Ocak döneminde başlasın, bir sezon gitsin’ diye bu işi yaptık ama 2,50 reyting alınca kanalla konuştuk ve reytinglerden dolayı sonlandırmaya karar verdik. 2,50 reyting alan iş benim yaptığım bir iş ama normal şartlar altında bu program majör kanallarda ‘prime time’da yayınlanamaz. O kanal o gece zarar eder. Hiçbir kanalda 2,50 reytingli bir şey bulamazsınız. Ne FOX TV’de ne de başka bir kanalda 2,50 reyting alırsanız o dizi ya da program yayınına son verilir bu da sektördeki herkesin bildiği bir şeydir.”

‘Genelge rastlantı’

Genelgeye ilişkin konuşan Aksoy, şöyle devam etti:
Açıkçası bu kararname (genelge) bir yakıştırma. Bu karar bizimle ilgili mi bilmiyorum, bir tek bizimle ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Bizim yayınlarımıza son verme gerekçemiz aldığımız 2,50 reyting almamız. Genelge yayınlandıktan sonra bu hadise oldu, genelge yayınlanmasaydı da bu karar verilecekti. Bunun dışında bir şey yok.
Öyle bir rastlantı olmuştur. Bir şey yapıyorsanız her türlü eleştiri yapılabilir, buna kimse bir şey diyemez. Biz cumartesi gecesi programı yayınladık bu konuda kanal bize herhangi bir baskı yapmadı. İlk yayından itibaren her türlü eleştiri yapıldı ama televizyon kanalı bu programın arkasında durdu. Kötü bir program değildi ama Türkiye’de sert rekabete dayanamadı. 9’uncu bölümde final yapacağız. Biraz erken final yapmış olacağız.”

‘RTÜK’ün de etkisi olmadı’

Aksoy, erken final kararında RTÜK’ün inceleme başlatmasının da etkili olmadığını şu ifadelerle savundu:
“Bununla ilgili RTÜK’ten televizyon kanalına ya da bize gelmiş herhangi bir şey yok. RTÜK bu meseleyi incelemişler ve ceza vermeye gerektirecek bir şey bulamamışlar herhalde. Gerçekten de yok. Müslüman ülkeler de dahil dünyanın birçok ülkesinde bu figürlerin kullanıldığı programlar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Daha şeytani şeyler aramak öküz altında buzağı aramak olarak görüyorum.”
29 Ocak’ta Resmi Gazete'de ‘basım ve yayım faaliyetleri’yle ilgili ‘genelge’ yayınlanmış “Milli kültürümüzü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek” gibi ifadeler kullanarak ilgili kurumlardan adım atılması istenmişti.
Genelgenin ‘Maske Kimsin Sen’ programı için çıkarıldığına dair tartışmalar başlamıştı. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu daha önce, söz konusu programa ‘çocukların korunması özelinde’ inceleme başlatılacağını duyurmuştu.
Programda ünlü isimler, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini sahnede ve sahne dışında gizli tutarak kendi sesleriyle şarkılar söyleyip yarışıyor.
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