https://tr.sputniknews.com/20220204/yapimcisi-acikladi-maske-kimsin-sen-erken-final-yapiyor-1053456784.html

Yapımcısı açıkladı: ‘Maske Kimsin Sen’ erken final yapıyor

Yapımcısı açıkladı: ‘Maske Kimsin Sen’ erken final yapıyor

FOX TV’de yayınlanan ‘Maske Kimsin Sen‘ isimli programın yapımcısı Fatih Aksoy, ‘düşük reytingler’ gerekçesiyle erken final yapacaklarını söyledi. Aksoy’a göre... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T07:02+0300

2022-02-04T07:02+0300

2022-02-04T07:02+0300

türkiye

maske kimsin sen

resmi gazete

genelge

rtük

fox tv

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052387435_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_cdf7c5328d4d05fd6c7e99400e674620.jpg

29 Ocak’ta Resmi Gazete üzerinden ‘basım ve yayım faaliyetleri’yle ilgili ‘genelge’ yayınlanmasının ardından ‘Maske Kimsin Sen‘ programının kaldırıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’a açıklama yapan programın yapımcısı Fatih Aksoy, programı sonlandıracaklarını açıkladı. Aksoy, şunları kaydetti: “Maske Kimsen Sen yarışması dünyanın çeşitli ülkelerinde aralarında Müslüman ülkelerinde olduğu 50 ülkede yayınlanmış bir programdır. Bizim yaptığımız şey, dünyanın 50 ülkesinde yayınlanmış bir formatı alıp burada yayınlamaktı. ‘Ocak döneminde başlasın, bir sezon gitsin’ diye bu işi yaptık ama 2,50 reyting alınca kanalla konuştuk ve reytinglerden dolayı sonlandırmaya karar verdik. 2,50 reyting alan iş benim yaptığım bir iş ama normal şartlar altında bu program majör kanallarda ‘prime time’da yayınlanamaz. O kanal o gece zarar eder. Hiçbir kanalda 2,50 reytingli bir şey bulamazsınız. Ne FOX TV’de ne de başka bir kanalda 2,50 reyting alırsanız o dizi ya da program yayınına son verilir bu da sektördeki herkesin bildiği bir şeydir.”‘Genelge rastlantı’Genelgeye ilişkin konuşan Aksoy, şöyle devam etti: “Açıkçası bu kararname (genelge) bir yakıştırma. Bu karar bizimle ilgili mi bilmiyorum, bir tek bizimle ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Bizim yayınlarımıza son verme gerekçemiz aldığımız 2,50 reyting almamız. Genelge yayınlandıktan sonra bu hadise oldu, genelge yayınlanmasaydı da bu karar verilecekti. Bunun dışında bir şey yok.Öyle bir rastlantı olmuştur. Bir şey yapıyorsanız her türlü eleştiri yapılabilir, buna kimse bir şey diyemez. Biz cumartesi gecesi programı yayınladık bu konuda kanal bize herhangi bir baskı yapmadı. İlk yayından itibaren her türlü eleştiri yapıldı ama televizyon kanalı bu programın arkasında durdu. Kötü bir program değildi ama Türkiye’de sert rekabete dayanamadı. 9’uncu bölümde final yapacağız. Biraz erken final yapmış olacağız.”‘RTÜK’ün de etkisi olmadı’Aksoy, erken final kararında RTÜK’ün inceleme başlatmasının da etkili olmadığını şu ifadelerle savundu: “Bununla ilgili RTÜK’ten televizyon kanalına ya da bize gelmiş herhangi bir şey yok. RTÜK bu meseleyi incelemişler ve ceza vermeye gerektirecek bir şey bulamamışlar herhalde. Gerçekten de yok. Müslüman ülkeler de dahil dünyanın birçok ülkesinde bu figürlerin kullanıldığı programlar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Daha şeytani şeyler aramak öküz altında buzağı aramak olarak görüyorum.”29 Ocak’ta Resmi Gazete'de ‘basım ve yayım faaliyetleri’yle ilgili ‘genelge’ yayınlanmış “Milli kültürümüzü yabancılaşmaya ve yozlaşmaya karşı muhafaza etmek” gibi ifadeler kullanarak ilgili kurumlardan adım atılması istenmişti. Genelgenin ‘Maske Kimsin Sen’ programı için çıkarıldığına dair tartışmalar başlamıştı. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu daha önce, söz konusu programa ‘çocukların korunması özelinde’ inceleme başlatılacağını duyurmuştu.Programda ünlü isimler, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini sahnede ve sahne dışında gizli tutarak kendi sesleriyle şarkılar söyleyip yarışıyor.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maske kimsin sen, resmi gazete, genelge, rtük, fox tv