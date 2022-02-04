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https://tr.sputniknews.com/20220204/zelenskiy-ofisinin-baskani-yermak-kovid-19a-yakalandi-1053456155.html
Zelenskiy'in ofisinin başkanı Yermak Kovid-19'a yakalandı
Zelenskiy'in ofisinin başkanı Yermak Kovid-19'a yakalandı
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Yermak, ikinci kez Kovid-19'a yakalandığını ve çalışmaya devam ettiğini duyurdu. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T05:21+0300
2022-02-04T05:21+0300
dünya
andrey yermak
ukrayna
koronavirüs
kovid-19
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Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs hala çok sinsi. Bugün pozitif test aldım. Çok uygunsuz bir zaman, ama çalışmaya aralıksız devam ediyorum. Önümüzdeki hafta çok önemli, bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapacağım ve en kısa sürede ayağa kalkmak için en yoğun tedaviden geçeceğim" ifadelerini kullandı.Yermak, daha önce 2020'in kasım ayında Kovid-19'a yakalanmıştı.Yermak'ın son dönemde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile doğrudan bir teması olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220204/ukrayna-almanyadan-ucuncu-ulkelerden-silah-sevkiyati-onundeki-engeli-kaldirmasini-istedi-1053451927.html
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andrey yermak, ukrayna, koronavirüs, kovid-19

Zelenskiy'in ofisinin başkanı Yermak Kovid-19'a yakalandı

05:21 04.02.2022
© REUTERSAndrey Yermak
Andrey Yermak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© REUTERS
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Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Yermak, ikinci kez Kovid-19'a yakalandığını ve çalışmaya devam ettiğini duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andrey Yermak, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs hala çok sinsi. Bugün pozitif test aldım. Çok uygunsuz bir zaman, ama çalışmaya aralıksız devam ediyorum. Önümüzdeki hafta çok önemli, bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapacağım ve en kısa sürede ayağa kalkmak için en yoğun tedaviden geçeceğim" ifadelerini kullandı.
Yermak, daha önce 2020'in kasım ayında Kovid-19'a yakalanmıştı.
Yermak'ın son dönemde Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile doğrudan bir teması olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.
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