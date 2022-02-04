https://tr.sputniknews.com/20220204/zeydan-karalar-ve-jeff-flaketen-kebap-bulusmasi-1053457109.html

Zeydan Karalar ve Jeff Flake'ten kebap buluşması

Zeydan Karalar ve Jeff Flake'ten kebap buluşması

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T07:34+0300

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türkiye

zeydan karalar

adana

jeff flake

kebap

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ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.Türkiye'de yeni göreve başlayan ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Belediye Başkanlarını ziyareti kapsamında CHP'li Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Cherly Flake ile birlikte Başkan Karalar ve eşi Nuray Karalar'ı ziyaret eden Jeff Flake, kentle ilgili bilgi aldı.Başkan Zeydan Karalar ve Eşi Nuray Karalar, büyükelçi ve eşine Adana kebabı ikram etti. Ziyaret Seyhan baraj gölü manzarasında çekilen anı fotoğrafıyla son buldu.Karalar sosyal medya paylaşımında "Ülkemizdeki görevine yeni başlayan ve Adana’mızı ziyarete gelen ABD Ankara Büyükelçisi Sn. JeffFlake ve eşi Sn. Cherly Flake’i sevgili eşim Nuray Hanım ile ağırladık" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220131/abdnin-ankara-buyukelcisi-jeffry-flake-ibb-baskani-imamoglunu-ziyaret-etti-1053319606.html

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zeydan karalar, adana, jeff flake, kebap