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Zeydan Karalar ve Jeff Flake'ten kebap buluşması
Zeydan Karalar ve Jeff Flake'ten kebap buluşması
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. 04.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-04T07:34+0300
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türkiye
zeydan karalar
adana
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ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.Türkiye'de yeni göreve başlayan ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Belediye Başkanlarını ziyareti kapsamında CHP'li Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Cherly Flake ile birlikte Başkan Karalar ve eşi Nuray Karalar'ı ziyaret eden Jeff Flake, kentle ilgili bilgi aldı.Başkan Zeydan Karalar ve Eşi Nuray Karalar, büyükelçi ve eşine Adana kebabı ikram etti. Ziyaret Seyhan baraj gölü manzarasında çekilen anı fotoğrafıyla son buldu.Karalar sosyal medya paylaşımında "Ülkemizdeki görevine yeni başlayan ve Adana’mızı ziyarete gelen ABD Ankara Büyükelçisi Sn. JeffFlake ve eşi Sn. Cherly Flake’i sevgili eşim Nuray Hanım ile ağırladık" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220131/abdnin-ankara-buyukelcisi-jeffry-flake-ibb-baskani-imamoglunu-ziyaret-etti-1053319606.html
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zeydan karalar, adana, jeff flake, kebap

Zeydan Karalar ve Jeff Flake'ten kebap buluşması

07:34 04.02.2022
© Zeydan Karalar/TwitterZeydan Karalar ve Jeff Flake
Zeydan Karalar ve Jeff Flake - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
© Zeydan Karalar/Twitter
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ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.
Türkiye'de yeni göreve başlayan ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Belediye Başkanlarını ziyareti kapsamında CHP'li Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Cherly Flake ile birlikte Başkan Karalar ve eşi Nuray Karalar'ı ziyaret eden Jeff Flake, kentle ilgili bilgi aldı.
Başkan Zeydan Karalar ve Eşi Nuray Karalar, büyükelçi ve eşine Adana kebabı ikram etti. Ziyaret Seyhan baraj gölü manzarasında çekilen anı fotoğrafıyla son buldu.
Karalar sosyal medya paylaşımında "Ülkemizdeki görevine yeni başlayan ve Adana’mızı ziyarete gelen ABD Ankara Büyükelçisi Sn. JeffFlake ve eşi Sn. Cherly Flake’i sevgili eşim Nuray Hanım ile ağırladık" dedi.
Ekrem İmamoğlu, Jeff Flake - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
TÜRKİYE
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti
31 Ocak, 19:00
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