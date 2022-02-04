Zürafa Sokak haftaya yıkılıyor: 'Sokağı dünya markası haline getireceğiz'
18:49 04.02.2022 (güncellendi: 19:00 04.02.2022)
© DHAZürafa Sokak
© DHA
Beyoğlu’ndaki Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokaklarının kültür sanat merkezine dönüştürülmesi için başlatılan proje kapsamında istişare toplantısı yapıldı. Toplantının detaylarını aktaran Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, “Önümüzdeki hafta farklı maliklere ait olan 5-6 binanın fiziki yıkım sürecini de gerçekleştireceğiz" dedi.
Pandemi nedeniyle iki yıl önce kapatılan genelevlerin bulunduğu İstanbul Beyoğlu'ndaki Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokakların kültürel dönüşümü için istişare toplantısı yapıldı.
Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında başlatılan dönüşümle Zürafa Sokak’ta kültür sanat faaliyetlerinin yürütülmesi, kafeler ve kitapevlerinin açılması hedefleniyor.
Saint Benoit Fransız Lisesi’nde düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve eski İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, akademisyenler, mimarlar, şehir planlamacılar, gazeteciler, sanatçılar, mülk sahiplerinin avukatları, muhtarlar ve sanat tarihçileri katıldı.
Yıldız: Malikler de süreci takip ediyor, tasarruf hakkına sahipler
Anlamlı bir toplantı yaptıklarını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokaklarının kültür sanat merkezine dönüşmesi anlamında bir kurul oluşturduklarını dile getirdi. Yıldız şunları söyledi:
“Burada altını çizdiğimiz temel kavram önce istişareye dayalı, ‘Beyoğlu’nu birlikte yönetiyoruz’ anlayışıdır. Malikler de süreci takip ediyor, tasarruf hakkına sahipler. Kimsenin malına, mülküne tasarruf hakkına dokunmadan buradaki heyet, dönüşümün dünyadaki örneklerini, tarihi, kültürü değerlendiren açıklamalar yaptı. Katılımcılar, sürece katkıda bulunacaklarını ifade etti. Kimsenin anayasadan kaynaklanan hakkına dokunma imkânımız söz konusu değildir."
Bölgenin en güzel şekilde dönüşeceğini aktaran Yıldız, şu bilgileri paylaştı:
“Heyet kendi içinde toplantılar yapacak. Önümüzdeki hafta farklı maliklere ait olan 5-6 binanın fiziki yıkım sürecini de gerçekleştireceğiz. Böylece dönüşüm süreci başlamış olacak.
Bölgenin en güzel şekilde dönüşeceğini aktaran Yıldız, “Heyet kendi içinde toplantılar yapacak. Önümüzdeki hafta farklı maliklere ait olan 5-6 binanın fiziki yıkım sürecini de gerçekleştireceğiz. Böylece dönüşüm süreci başlamış olacak.
Toplamda 42 ev var, yıkımları gerçekleşecek. Bölge inşaat açısından çalışmanın zor olduğu bir alan. Biz belediye olarak sadece koordine ediyoruz, oradaki yıkım faaliyetlerini maliyetleri tamamen malikler tarafından karşılanacak.”
Kerope Çilingir Ailesinin avukatı Oğulcan Şakrak da “Müvekkillerimiz burada yapılacak yapının elbette ki ekonomik işlevini önceliklendirse de bölgenin tarihi dokusu, bölgedeki gelişmeler hep birlikte düşünüldüğünde kültürel boyutuyla inşa edilecek bir yapının çok daha güçlü fonksiyona sahip olacağına inanıyorlar. Müvekkillerimizin esas amacı, isteği bu sokağın bir dünya markası haline gelmesidir. Bu amaç doğrultusunda hepinizin fikirleri bizler için çok kıymetlidir” diye konuştu.