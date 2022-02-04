https://tr.sputniknews.com/20220204/zurafa-sokak-haftaya-yikiliyor-sokagi-dunya-markasi-haline-getirecegiz-1053483220.html

Zürafa Sokak haftaya yıkılıyor: 'Sokağı dünya markası haline getireceğiz'

Zürafa Sokak haftaya yıkılıyor: 'Sokağı dünya markası haline getireceğiz'

Beyoğlu’ndaki Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokaklarının kültür sanat merkezine dönüştürülmesi için başlatılan proje kapsamında istişare toplantısı yapıldı... 04.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-04T18:49+0300

2022-02-04T18:49+0300

2022-02-04T19:00+0300

türkiye

zürafa

istanbul

zürafa sokak

haydar ali yıldız

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Pandemi nedeniyle iki yıl önce kapatılan genelevlerin bulunduğu İstanbul Beyoğlu'ndaki Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokakların kültürel dönüşümü için istişare toplantısı yapıldı.Beyoğlu Kültür Yolu Projesi kapsamında başlatılan dönüşümle Zürafa Sokak’ta kültür sanat faaliyetlerinin yürütülmesi, kafeler ve kitapevlerinin açılması hedefleniyor.Saint Benoit Fransız Lisesi’nde düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi ve eski İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, akademisyenler, mimarlar, şehir planlamacılar, gazeteciler, sanatçılar, mülk sahiplerinin avukatları, muhtarlar ve sanat tarihçileri katıldı.Yıldız: Malikler de süreci takip ediyor, tasarruf hakkına sahiplerAnlamlı bir toplantı yaptıklarını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokaklarının kültür sanat merkezine dönüşmesi anlamında bir kurul oluşturduklarını dile getirdi. Yıldız şunları söyledi:Bölgenin en güzel şekilde dönüşeceğini aktaran Yıldız, şu bilgileri paylaştı:Kerope Çilingir Ailesinin avukatı Oğulcan Şakrak da “Müvekkillerimiz burada yapılacak yapının elbette ki ekonomik işlevini önceliklendirse de bölgenin tarihi dokusu, bölgedeki gelişmeler hep birlikte düşünüldüğünde kültürel boyutuyla inşa edilecek bir yapının çok daha güçlü fonksiyona sahip olacağına inanıyorlar. Müvekkillerimizin esas amacı, isteği bu sokağın bir dünya markası haline gelmesidir. Bu amaç doğrultusunda hepinizin fikirleri bizler için çok kıymetlidir” diye konuştu.

türkiye

istanbul

zürafa sokak

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zürafa, istanbul, zürafa sokak, haydar ali yıldız