https://tr.sputniknews.com/20220205/6-siyasi-parti-genel-baskaninin-bir-araya-gelecegi-tarih-aciklandi-1053506311.html

6 siyasi parti genel başkanının bir araya geleceği tarih açıklandı

6 siyasi parti genel başkanının bir araya geleceği tarih açıklandı

Basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 siyasi partinin güçlendirilmiş... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T18:27+0300

2022-02-05T18:27+0300

2022-02-05T18:33+0300

politika

enflasyon

faik öztrak

chp

millet ittifakı

cumhur ittifakı

samsun

mustafa kemal atatürk

saldırı

sandık

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CHP genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.3 Şubat'ta Isparta genelinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkileyerek elektrik tellerinin kopmasına neden olurken 16 bin abone de elektriksiz kalması hakkında konuşan Öztrak, bu kentin mahrumiyet bölgesine döndüğünü, merkezde 5 mahallenin, ilçelerde de köylerin elektriğinin halen olmadığını savundu. Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta'da yaşananlara karşı 'üç maymunu' oynadığını iddia ederek İstanbul'daki kar yağışı sonrası yaşananları hatırlattı. 'Karda İstanbul Havalimanı kapalıyken, kendi bakanları 'yetersiz' dedikleri Atatürk Havalimanına inmek zorunda kaldı'İstanbul Havalimanı'ndaki kargo binasının çatısının çökmesine ve havalimanlarının kapanmasına dair konuşan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:'Sarayın ampulü söndürülmeden milletin evi aydınlanmaz'Çok sayıda insanın elektrik faturalarını gönderdiğini söyleyen Öztrak, Kahramanmaraş'ta yaşayan 13 bin 713 lira elektrik faturası ödeyen bir esnafa, bir ay sonra daha az tüketim yapmasına rağmen 25 bin 451 lira fatura geldiğini iddia etti.Faik Öztrak, sona eren doğal gaz kontratlarının zamanında yenilenmediğini, sanayicinin doğal gazının kısıldığını iddia etti. Türkiye'nin her yerinden feryatların yükseldiğini, elektrik faturalarının milleti can evinden çarptığını anlatan Öztrak, bazı illerde vatandaşların, esnafın elektrik faturalarını protesto ettiğini belirtti.Öztrak, esnafın sattığı ürüne yaptığı zamdan dolayı utandığını dile getirerek "Bu zamları yapan, esnafı bu hale düşüren, vatandaşı pahalılığa ezdiren saray ne sıkılıyor ne utanıyor. 'Beceremedim,' diye özür dileyip bir türlü çekip gitmeyi bilmiyor. Şu hakikat artık apaçık ortadadır, sarayın ampulü söndürülmeden milletin evi aydınlanmaz, milletin evi ısınmaz" dedi.'Enflasyonda dünyada ilk 10 ülke arasına girdiysek sorumlusu Erdoğan'dır, bunlar milletten sandıkta yiyecekleri dayağın farkında değil'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat pahalılığını bitirme sözü verdiğinin belirtilmesi üzerine Öztrak, yaşananlara bakıldığında bu sözlerin boş olduğunu öne sürdü. Sorunların sebebi olanların sorunları çözemeyeceğini belirten Öztrak, şunları kaydetti:'CHP iktidarında enflasyonun düşecek, hayat pahalılığı bitecek'Herkesin ne yaptığını milletin gördüğünü ve sandığı beklediklerini ifade eden Öztrak, herkesin hak ettiği refaha ve huzura Cumhuriyet Halk Partisi'nin liyakatli kadrolarıyla kavuşacağını, CHP iktidarında enflasyonun düşeceğini, hayat pahalılığının biteceğini söyledi.6 parti ne zaman toplanacak?6 muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışmaları kapsamında ne zaman bir araya geleceğinin sorulması üzerine Öztrak, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının son halinin teyidi ve bundan sonraki sürecin liderler tarafından istişaresi için Genel Başkanımızın daveti üzerine 6 partinin genel başkanları 12 Şubat Cumartesi günü bir araya gelecekler" açıklamasında bulundu.'Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Atatürk de, Atatürk sevgisiyle yetişenler de var olmaya devam edecek'Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıyla ilgili de konuşan Öztrak, milletin kapkara bir kışı yaşadığını ifade ederek şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220126/babacan-davutoglu-gorusmesi-sona-erdi-ittifaklarla-ilgili-herhangi-bir-kararimiz-yok-1053158273.html

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