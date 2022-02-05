https://tr.sputniknews.com/20220205/6-siyasi-parti-genel-baskaninin-bir-araya-gelecegi-tarih-aciklandi-1053506311.html
6 siyasi parti genel başkanının bir araya geleceği tarih açıklandı
6 siyasi parti genel başkanının bir araya geleceği tarih açıklandı
Basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 siyasi partinin güçlendirilmiş... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T18:27+0300
2022-02-05T18:27+0300
2022-02-05T18:33+0300
politika
enflasyon
faik öztrak
chp
millet ittifakı
cumhur ittifakı
samsun
mustafa kemal atatürk
saldırı
sandık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1049989591_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_27530b3a1b8973b4f473048e5e69831d.jpg
CHP genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.3 Şubat'ta Isparta genelinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkileyerek elektrik tellerinin kopmasına neden olurken 16 bin abone de elektriksiz kalması hakkında konuşan Öztrak, bu kentin mahrumiyet bölgesine döndüğünü, merkezde 5 mahallenin, ilçelerde de köylerin elektriğinin halen olmadığını savundu. Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta'da yaşananlara karşı 'üç maymunu' oynadığını iddia ederek İstanbul'daki kar yağışı sonrası yaşananları hatırlattı. 'Karda İstanbul Havalimanı kapalıyken, kendi bakanları 'yetersiz' dedikleri Atatürk Havalimanına inmek zorunda kaldı'İstanbul Havalimanı'ndaki kargo binasının çatısının çökmesine ve havalimanlarının kapanmasına dair konuşan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:'Sarayın ampulü söndürülmeden milletin evi aydınlanmaz'Çok sayıda insanın elektrik faturalarını gönderdiğini söyleyen Öztrak, Kahramanmaraş'ta yaşayan 13 bin 713 lira elektrik faturası ödeyen bir esnafa, bir ay sonra daha az tüketim yapmasına rağmen 25 bin 451 lira fatura geldiğini iddia etti.Faik Öztrak, sona eren doğal gaz kontratlarının zamanında yenilenmediğini, sanayicinin doğal gazının kısıldığını iddia etti. Türkiye'nin her yerinden feryatların yükseldiğini, elektrik faturalarının milleti can evinden çarptığını anlatan Öztrak, bazı illerde vatandaşların, esnafın elektrik faturalarını protesto ettiğini belirtti.Öztrak, esnafın sattığı ürüne yaptığı zamdan dolayı utandığını dile getirerek "Bu zamları yapan, esnafı bu hale düşüren, vatandaşı pahalılığa ezdiren saray ne sıkılıyor ne utanıyor. 'Beceremedim,' diye özür dileyip bir türlü çekip gitmeyi bilmiyor. Şu hakikat artık apaçık ortadadır, sarayın ampulü söndürülmeden milletin evi aydınlanmaz, milletin evi ısınmaz" dedi.'Enflasyonda dünyada ilk 10 ülke arasına girdiysek sorumlusu Erdoğan'dır, bunlar milletten sandıkta yiyecekleri dayağın farkında değil'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat pahalılığını bitirme sözü verdiğinin belirtilmesi üzerine Öztrak, yaşananlara bakıldığında bu sözlerin boş olduğunu öne sürdü. Sorunların sebebi olanların sorunları çözemeyeceğini belirten Öztrak, şunları kaydetti:'CHP iktidarında enflasyonun düşecek, hayat pahalılığı bitecek'Herkesin ne yaptığını milletin gördüğünü ve sandığı beklediklerini ifade eden Öztrak, herkesin hak ettiği refaha ve huzura Cumhuriyet Halk Partisi'nin liyakatli kadrolarıyla kavuşacağını, CHP iktidarında enflasyonun düşeceğini, hayat pahalılığının biteceğini söyledi.6 parti ne zaman toplanacak?6 muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışmaları kapsamında ne zaman bir araya geleceğinin sorulması üzerine Öztrak, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının son halinin teyidi ve bundan sonraki sürecin liderler tarafından istişaresi için Genel Başkanımızın daveti üzerine 6 partinin genel başkanları 12 Şubat Cumartesi günü bir araya gelecekler" açıklamasında bulundu.'Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Atatürk de, Atatürk sevgisiyle yetişenler de var olmaya devam edecek'Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıyla ilgili de konuşan Öztrak, milletin kapkara bir kışı yaşadığını ifade ederek şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220126/babacan-davutoglu-gorusmesi-sona-erdi-ittifaklarla-ilgili-herhangi-bir-kararimiz-yok-1053158273.html
samsun
isparta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1049989591_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_0ab6c46d1ffc6f1bcac4b546992a6b61.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
enflasyon, faik öztrak, chp, millet ittifakı, cumhur ittifakı, samsun, mustafa kemal atatürk, saldırı, sandık, seçimler, 2023, açıklama, kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, hayat pahalılığı, isparta, elektrik kesintisi, türkiye
6 siyasi parti genel başkanının bir araya geleceği tarih açıklandı
18:27 05.02.2022 (güncellendi: 18:33 05.02.2022) Abone ol
Basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 siyasi partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması adına ne zaman toplanacağını açıkladı.
CHP genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
3 Şubat'ta Isparta genelinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkileyerek elektrik tellerinin kopmasına neden olurken 16 bin abone de elektriksiz kalması hakkında konuşan Öztrak, bu kentin mahrumiyet bölgesine döndüğünü, merkezde 5 mahallenin, ilçelerde de köylerin elektriğinin halen olmadığını savundu. Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta'da yaşananlara karşı 'üç maymunu' oynadığını iddia ederek İstanbul'daki kar yağışı sonrası yaşananları hatırlattı.
'Karda İstanbul Havalimanı kapalıyken, kendi bakanları 'yetersiz' dedikleri Atatürk Havalimanına inmek zorunda kaldı'
İstanbul Havalimanı'ndaki kargo binasının çatısının çökmesine ve havalimanlarının kapanmasına dair konuşan Öztrak, şu ifadeleri kullandı:
"Turistler, 'Bizi otele götürün.' diye isyan etti. Havalimanına Çevik Kuvvet sokup turistleri bile susturmaya kalktılar. Kendi bakanları, karda İstanbul Havalimanı kapalıyken, 'yetersiz' diyerek millete kapattıkları, Atatürk Havalimanına inmek zorunda kaldı. Yine ücreti dolarla, avroyla belirlenen köprülerde, çevre yollarında, küçücük yavrularıyla yurttaşlarımız arabalarında mahsur kaldı. Karşılığında geçiş ücreti almayacaklarmış. Yunanistan'a bir baksınlar. Kaç lira tazminat ödedi Yunanistan'da o paralı yolları işleten şirket Yunan vatandaşlarına?"
'Sarayın ampulü söndürülmeden milletin evi aydınlanmaz'
Çok sayıda insanın elektrik faturalarını gönderdiğini söyleyen Öztrak, Kahramanmaraş'ta yaşayan 13 bin 713 lira elektrik faturası ödeyen bir esnafa, bir ay sonra daha az tüketim yapmasına rağmen 25 bin 451 lira fatura geldiğini iddia etti.
Faik Öztrak, sona eren doğal gaz kontratlarının zamanında yenilenmediğini, sanayicinin doğal gazının kısıldığını iddia etti. Türkiye'nin her yerinden feryatların yükseldiğini, elektrik faturalarının milleti can evinden çarptığını anlatan Öztrak, bazı illerde vatandaşların, esnafın elektrik faturalarını protesto ettiğini belirtti.
Öztrak, esnafın sattığı ürüne yaptığı zamdan dolayı utandığını dile getirerek "Bu zamları yapan, esnafı bu hale düşüren, vatandaşı pahalılığa ezdiren saray ne sıkılıyor ne utanıyor. 'Beceremedim,' diye özür dileyip bir türlü çekip gitmeyi bilmiyor. Şu hakikat artık apaçık ortadadır, sarayın ampulü söndürülmeden milletin evi aydınlanmaz, milletin evi ısınmaz" dedi.
'Enflasyonda dünyada ilk 10 ülke arasına girdiysek sorumlusu Erdoğan'dır, bunlar milletten sandıkta yiyecekleri dayağın farkında değil'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayat pahalılığını bitirme sözü verdiğinin belirtilmesi üzerine Öztrak, yaşananlara bakıldığında bu sözlerin boş olduğunu öne sürdü. Sorunların sebebi olanların sorunları çözemeyeceğini belirten Öztrak, şunları kaydetti:
"Bugün enflasyonda dünyada ilk 10 ülke arasına girdiysek bunun sorumlusu doğrudan Erdoğan'dır. Geçtiğimiz ağustos ayında 'Enflasyon düşecek çünkü faizler de düşmeye başlıyor' dedi, enflasyonun rekorlar kırmasına sebep oldu. 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' safsatası enflasyonu şaha kaldırdı. Hala durumun farkında değil. Enflasyon yüzde 50'ye dayandı, üretici enflasyonu yüzde 90'ı aştı, Hazine ve Maliye Bakanı 'Nisan'da yüzde 50'nin altında enflasyon zirve yapacak.' diyor. Şaşırıyorum, ya yaptıklarını görmüyorlar ya da sayı saymayı bilmiyorlar. Bunlar milletten sandıkta yiyecekleri dayağın farkında değil."
'CHP iktidarında enflasyonun düşecek, hayat pahalılığı bitecek'
Herkesin ne yaptığını milletin gördüğünü ve sandığı beklediklerini ifade eden Öztrak, herkesin hak ettiği refaha ve huzura Cumhuriyet Halk Partisi'nin liyakatli kadrolarıyla kavuşacağını, CHP iktidarında enflasyonun düşeceğini, hayat pahalılığının biteceğini söyledi.
6 parti ne zaman toplanacak?
6 muhalefet partisinin parlamenter sistem çalışmaları kapsamında ne zaman bir araya geleceğinin sorulması üzerine Öztrak, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının son halinin teyidi ve bundan sonraki sürecin liderler tarafından istişaresi için Genel Başkanımızın daveti üzerine 6 partinin genel başkanları 12 Şubat Cumartesi günü bir araya gelecekler" açıklamasında bulundu.
'Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Atatürk de, Atatürk sevgisiyle yetişenler de var olmaya devam edecek'
Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıyla ilgili de konuşan Öztrak, milletin kapkara bir kışı yaşadığını ifade ederek şunları söyledi:
"Erdoğan şahsım yönetimi artık ülkemizi yönetemez hale gelmiş. Kusurlarını örtebilmek için türlü çeşit atraksiyonları, provokasyonları yapıyor. Geçmişte de bu yöntemlere çok sık başvurulduğunu gördük. Sayın Genel Başkan'ımız da buna dikkat çekti. Atatürk bu ülkenin kurucu lideridir, ebedi Başkomutanıdır, emperyalizme karşı verilen kurtuluş mücadelemizin milli kahramanıdır, önderidir, ortak değerimizdir, partimizin kurucu genel başkanıdır. Atatürk, Türkiye'dir. Atatürk'e saldırmak Türkiye'ye saldırmaktır. Bu saldırılara ne biz ne de milletimiz sessiz kalmaz, kalmıyor da zaten. Atatürk'ün heykellerine, ilkelerine, bu ülkenin kurucu değerlerine saldıran zihniyet, '2023'te 100 yıllık hesaplaşma geliyor' diyen zihniyetle tıpatıp aynıdır. Bu zihniyet, Kurtuluş Savaşı'nda 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen meczup feslilerden öğrenen zihniyettir. 1923'le hesaplaşmak isteyenleri bu millet gayet iyi tanır. Bu sakat zihniyet, İngiliz Muhipleri Cemiyetine üye olan, İngiliz zırhlılarına binip milleti terk eden zihniyetin torunudur. Bu zihniyet, Atatürk'ün boynuna idam fermanı asan Dürrizade'nin torunudur. Bu zihniyet, Kuvayımilliye'ye kurşun sıkan Anzavur'un torunudur. Milletimiz 100 yıl önce bu zihniyetle hesaplaşmış, tarihin çöplüğüne havale etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti var oldukça Atatürk de, Atatürk sevgisiyle yetişenler de var olmaya devam edecek."