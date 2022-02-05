https://tr.sputniknews.com/20220205/ab-komisyonu-baskan-yardimcisi-schinas-gocmen-sorununda-butuncul-cozum-gerek-1053493241.html

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: Göçmen sorununda bütüncül çözüm gerek

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: Göçmen sorununda bütüncül çözüm gerek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, göçmen sorunu için özgün, bütüncül, bağdaştırıcı ve adil bir çözüme ihtiyaç olduğunu... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T00:59+0300

2022-02-05T00:59+0300

2022-02-05T00:59+0300

dünya

kaçak göçmen

yunanistan

ege denizi

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Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Schinas'a göçmen krizindeki katkıları nedeniyle Atina'da ödül verdi.AB Komisyonunun Yunan Başkan Yardımcısı Schinas, burada yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın göçmen krizindeki çabalarının Avrupa'nın dikkatinden kaçmadığını belirterek, "Göçmen sorununa, özgün, bütüncül, bağdaştırıcı ve adil bir Avrupa yaklaşımı tek yoldur." dedi.Mitarakis de Yunanistan'ın göçmen sorununu kontrol altına almasında ve sert ama adil bir göçmen politikası uygulamasında Schinas'ın katkılarının önemli olduğunu ifade etti.Türkiye-Yunanistan sınırında 19 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybetmesine değinen Mitarakis, bu olayın insan kaçakçılığıyla mücadelenin önemini gösterdiğini söyledi.

yunanistan

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kaçak göçmen, yunanistan, ege denizi