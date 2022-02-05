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AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: Göçmen sorununda bütüncül çözüm gerek
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: Göçmen sorununda bütüncül çözüm gerek
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, göçmen sorunu için özgün, bütüncül, bağdaştırıcı ve adil bir çözüme ihtiyaç olduğunu... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
kaçak göçmen
yunanistan
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Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Schinas'a göçmen krizindeki katkıları nedeniyle Atina'da ödül verdi.AB Komisyonunun Yunan Başkan Yardımcısı Schinas, burada yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın göçmen krizindeki çabalarının Avrupa'nın dikkatinden kaçmadığını belirterek, "Göçmen sorununa, özgün, bütüncül, bağdaştırıcı ve adil bir Avrupa yaklaşımı tek yoldur." dedi.Mitarakis de Yunanistan'ın göçmen sorununu kontrol altına almasında ve sert ama adil bir göçmen politikası uygulamasında Schinas'ın katkılarının önemli olduğunu ifade etti.Türkiye-Yunanistan sınırında 19 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybetmesine değinen Mitarakis, bu olayın insan kaçakçılığıyla mücadelenin önemini gösterdiğini söyledi.
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kaçak göçmen, yunanistan, ege denizi

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Schinas: Göçmen sorununda bütüncül çözüm gerek

00:59 05.02.2022
© İHAİzmir açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
İzmir açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© İHA
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, göçmen sorunu için özgün, bütüncül, bağdaştırıcı ve adil bir çözüme ihtiyaç olduğunu belirtti.
Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Schinas'a göçmen krizindeki katkıları nedeniyle Atina'da ödül verdi.
AB Komisyonunun Yunan Başkan Yardımcısı Schinas, burada yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın göçmen krizindeki çabalarının Avrupa'nın dikkatinden kaçmadığını belirterek, "Göçmen sorununa, özgün, bütüncül, bağdaştırıcı ve adil bir Avrupa yaklaşımı tek yoldur." dedi.
Mitarakis de Yunanistan'ın göçmen sorununu kontrol altına almasında ve sert ama adil bir göçmen politikası uygulamasında Schinas'ın katkılarının önemli olduğunu ifade etti.
Türkiye-Yunanistan sınırında 19 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybetmesine değinen Mitarakis, bu olayın insan kaçakçılığıyla mücadelenin önemini gösterdiğini söyledi.
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