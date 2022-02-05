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https://tr.sputniknews.com/20220205/abd-yuksek-mahkemesi-halkbankin-temyiz-basvuru-suresini-13-mayisa-uzatti-1053495439.html
ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın temyiz başvuru süresini 13 Mayıs'a uzattı
ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın temyiz başvuru süresini 13 Mayıs'a uzattı
ABD Yüksek Mahkemesi, Halk Bankası'nın talebini kabul etti ve temyize gitmek için 15 Mart olan son başvuru tarihini 13 Mayıs'a kadar uzattı. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T02:55+0300
2022-02-05T02:55+0300
dünya
halkbank
abd
abd yüksek mahkemesi
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ABD Yüksek Mahkemesi'ne temyize gitmeye hazırlanan Halk Bankası, son başvuru tarihi 15 Mart'ın uzatılması talebinde bulundu.Halk Bankası avukatları Yüksek Mahkeme'ye dilekçe göndererek, temyiz başvurusu yapabilmeleri için ilave zamana ihtiyaç duyduklarını bildirdi.Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Maria Sotomayor, Halk Bankası'nın talebini kabul ederek, temyize gitmek için 15 Mart olan son başvuru tarihini 13 Mayıs'a kadar uzattı.Halk Bankası avukatları 'Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası' kapsamında davanın düşmesi için önce federal, daha sonra istinaf mahkemesine başvurmuş, başvuruların reddedilmesi üzerine ABD Yüksek Mahkemesine gideceklerini açıklamıştı.New York İkinci Bölge (İstinaf) Mahkemesi ise bankanın Yüksek Mahkemeye temyiz başvurusu yapma kararı vermesi üzerine, davanın görüleceği federal mahkemedeki süreci beklemeye almıştı.Halk Bankasına, 'ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal' suçlaması yöneltiliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220117/halkbank-itiraz-dilekcesi-abd-yargitay-mahkemesine-yasal-sure-icerisinde-verilecek-1052802476.html
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halkbank, abd, abd yüksek mahkemesi, temyiz

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın temyiz başvuru süresini 13 Mayıs'a uzattı

02:55 05.02.2022
© AFP 2021 / OZAN KOSE Halkbank
Halkbank - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© AFP 2021 / OZAN KOSE
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ABD Yüksek Mahkemesi, Halk Bankası'nın talebini kabul etti ve temyize gitmek için 15 Mart olan son başvuru tarihini 13 Mayıs'a kadar uzattı.
ABD Yüksek Mahkemesi'ne temyize gitmeye hazırlanan Halk Bankası, son başvuru tarihi 15 Mart'ın uzatılması talebinde bulundu.
Halk Bankası avukatları Yüksek Mahkeme'ye dilekçe göndererek, temyiz başvurusu yapabilmeleri için ilave zamana ihtiyaç duyduklarını bildirdi.
Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Maria Sotomayor, Halk Bankası'nın talebini kabul ederek, temyize gitmek için 15 Mart olan son başvuru tarihini 13 Mayıs'a kadar uzattı.
Halk Bankası avukatları 'Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası' kapsamında davanın düşmesi için önce federal, daha sonra istinaf mahkemesine başvurmuş, başvuruların reddedilmesi üzerine ABD Yüksek Mahkemesine gideceklerini açıklamıştı.
New York İkinci Bölge (İstinaf) Mahkemesi ise bankanın Yüksek Mahkemeye temyiz başvurusu yapma kararı vermesi üzerine, davanın görüleceği federal mahkemedeki süreci beklemeye almıştı.
Halk Bankasına, 'ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal' suçlaması yöneltiliyor.
Halkbank - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
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Halkbank: İtiraz dilekçesi ABD Yargıtay Mahkemesi'ne yasal süre içerisinde verilecek
17 Ocak, 10:59
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