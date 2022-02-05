https://tr.sputniknews.com/20220205/abdde-kar-yuzunden-dag-evinde-mahsur-kalan-cift-2-ay-sonra-kurtarildi-1053495337.html

ABD'de kar yüzünden dağ evinde mahsur kalan çift, 2 ay sonra kurtarıldı

ABD'de kar yüzünden dağ evinde mahsur kalan çift, 2 ay sonra kurtarıldı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde yoğun kar yağışı nedeniyle dağ evinde mahsur kalan çift, yaklaşık 2 ay sonra polis tarafından düzenlenen hava... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T02:41+0300

2022-02-05T02:41+0300

2022-02-05T02:43+0300

yaşam

abd

kaliforniya

mahsur kalma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/05/1053495312_133:0:1184:591_1920x0_80_0_0_0cbc9933d73b7ce5af252c01fcb3303b.png

Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 Aralık’tan bu yana dağ evinde mahsur kalan çift, Kaliforniya Otoyol Devriyesi ekiplerinin düzenlediği hava operasyonu ile yaklaşık 2 ay sonra kurtarıldı. Yetkililer, mahsur kalan çiftin malzemelerinin tükenmeye başlaması üzerine Sierra County Şerif Ofisi'nden yardım istediğini ifade ederek, Kaliforniya Otoyol Devriyesi'ne bağlı Valley Division Hava Operasyonları biriminin helikopterle çifti ve köpeklerini mahsur kaldıkları dağ evinden kurtardığını belirtti. Yetkililer, söz konusu dağ evininin konumunu ve kurtarılan çiftin kimliklerini ise kamuoyu ile paylaşmadı.

kaliforniya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, kaliforniya, mahsur kalma