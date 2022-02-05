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ABD'de koronavirüs vaka sayısı ve hastaneye yatışlar azalıyor
ABD'de koronavirüs vaka sayısı ve hastaneye yatışlar azalıyor
ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı ölümlerde artış devam ederken, vaka sayıları ve hastaneye yatışlarda düşüş görüldü. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
abd
koronavirüs
kovid-19
johns hopkins üniversitesi
vaka
hastane
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ABD'deki Kovid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi'nin kayıtlarına göre, bu hafta günlük ortalama 356 binlerde seyreden vaka sayısı geçen haftaya kıyasla yüzde 38 azaldı.Vaka sayısının Alabama dışındaki tüm eyaletlerde düşüş trendine girdiği ifade edildi.Ölü sayısında ise önceki haftaya kıyasla bu hafta yüzde 7 artış görüldü ve günlük ortalama can kaybı sayısı 2 bin 441 olarak kayıtlara geçti.Uzmanlar, Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısının hafta sonu itibarıyla 900 bini geçeceğini tahmin ediyor.ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda geçen haftaya kıyasla yüzde 16 düşüş oldu.Ülkede halen 122 bin 627 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
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abd, koronavirüs, kovid-19, johns hopkins üniversitesi, vaka, hastane

ABD'de koronavirüs vaka sayısı ve hastaneye yatışlar azalıyor

01:03 05.02.2022 (güncellendi: 01:04 05.02.2022)
© REUTERS / Shannon StapletonABD - koronavirüs
ABD - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / Shannon Stapleton
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ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı ölümlerde artış devam ederken, vaka sayıları ve hastaneye yatışlarda düşüş görüldü.
ABD'deki Kovid-19 verilerini derleyen John Hopkins Üniversitesi'nin kayıtlarına göre, bu hafta günlük ortalama 356 binlerde seyreden vaka sayısı geçen haftaya kıyasla yüzde 38 azaldı.
Vaka sayısının Alabama dışındaki tüm eyaletlerde düşüş trendine girdiği ifade edildi.
Ölü sayısında ise önceki haftaya kıyasla bu hafta yüzde 7 artış görüldü ve günlük ortalama can kaybı sayısı 2 bin 441 olarak kayıtlara geçti.
Uzmanlar, Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısının hafta sonu itibarıyla 900 bini geçeceğini tahmin ediyor.
ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda geçen haftaya kıyasla yüzde 16 düşüş oldu.
Ülkede halen 122 bin 627 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
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