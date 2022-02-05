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ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 901 bini geçti
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 901 bini geçti
ABD'de yeni tip koronavirüsünden (Kovid-19) ölenlerin sayısı 4 bin 11 artarak 901 bin 388'e çıktı. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T20:31+0300
2022-02-05T20:32+0300
koronavirüs
abd
koronavirüs
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ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 11 artarak 901 bin 388'e çıktı.Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 359 bin 837 artarak 76 milyon 354 bin 803 oldu.Ülkede 4 bin 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 901 bin 388'e yükseldi.California, 8 milyon 610 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 381 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 653 bini aşkın vakayla Florida izledi.California can kaybında da 80 bin 917 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 80 bin 461, Florida'da ise 66 bin 282 kişi hayatını kaybetti.Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,3'üne en az bir doz, yüzde 68'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 43,3'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.Ülkede 250 milyondan fazla kişiye ilk doz, 212 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 89 milyona yakın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.
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ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 901 bini geçti

20:31 05.02.2022 (güncellendi: 20:32 05.02.2022)
© REUTERS / David Dee DelgadoABD - koronavirüs
ABD - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / David Dee Delgado
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ABD'de yeni tip koronavirüsünden (Kovid-19) ölenlerin sayısı 4 bin 11 artarak 901 bin 388'e çıktı.
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 11 artarak 901 bin 388'e çıktı.
Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 359 bin 837 artarak 76 milyon 354 bin 803 oldu.
Ülkede 4 bin 11 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 901 bin 388'e yükseldi.
California, 8 milyon 610 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 381 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 653 bini aşkın vakayla Florida izledi.
California can kaybında da 80 bin 917 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 80 bin 461, Florida'da ise 66 bin 282 kişi hayatını kaybetti.
Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,3'üne en az bir doz, yüzde 68'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 43,3'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.
Ülkede 250 milyondan fazla kişiye ilk doz, 212 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 89 milyona yakın kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.
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