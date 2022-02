https://tr.sputniknews.com/20220205/ak-partili-yildirim-cumhurbaskanimiz-recep-tayyip-erdogani-2023te-de-sececegiz-1053513155.html

AK Partili Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı 2023’te de seçeceğiz

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım "Bundan sonra hedefimiz 2023. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümüne dünyanın parmakla sayılı ülkeler arasında... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Madenci Anıtı önünde Prof. Dr. Teoman Duralı tünelleri, Karaelmas Köprülü Kavşaklar ve Kilimli Sahil Yolu’nun toplu açılış törenine katıldı.AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada, “Madenciler siz yıllarca sanayinin çarklarının dönmesi için çalıştınız. Zonguldak Uzunmehmet’in memleketi, uzun adamdan da selam getirdim. Aynı zamanda merhum Başbakanımız Bülent Ecevit’in de memleketi. Allah rahmet eylesin. Bu memleket, ülke için taş üstüne taş koyan, hizmet yapan herkesten Allah razı olsun. Alın terini ekmeğine katarak milletimizin, ülkemizin gelişmesi için çalışan Zonguldak şehri bundan sonra da çok daha güzel şeylere layık" dedi. Yıldırım, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:'Yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz'FETÖ ve PKK'ya karşı amansız bir mücadele verdiklerini ve Türkiye'yi böldürtmeyeceklerini ifade eden Yıldırım, terörü Türkiye'nin gündeminden çıkardıklarını belirtti. Yıldırım, şunları söyledi:Yıldırım Zonguldak'taki yatırımları açıkladıZonguldak'ta doğan Şaban Teoman Duralı'nın adının tünellere verilerek vefa örneği sergilendiğini hatırlatan Başkanvekili Binali Yıldırım, "Zonguldak-Ereğli yolu, Değirmenağzı Tünelleri, Kozlu viyadük ve köprüleri, Kdz. Ereğli Hastane ve kavşak açılışını da yine sizlerin katılımıyla bu törende gerçekleştiriyoruz. Zonguldak her şeyin en güzeline layık. Irmak-Zonguldak hattına yaptığımız iki ayrı karayolu üst geçidinin de açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Tabii açılışlar, yatırımlar, yollar, köprüler ve tünellerle sınırlı değil. Birçok açılış var. Bunlardan her bakanlığın açılışı var. Örneğin Çevre, İçişleri, Orman, Aile ve Sosyal Politikalar, Milli Eğitim bakanlıklarımız tam 12 bakanlığımızın, valilik, İl Özel İdaremizin, belediye başkanlarımızın eserleri var. Bu eserlerin de tamamının açılışını toplu olarak buradan gerçekleştiriyoruz. Bütün bu eserler hayırlı uğurlu olsun. Kdz. Ereğli'de PTT Müdürlüğü ve lojmanları, Kdz. Ereğli, Alaplı, Kilimli'de enerji iletim hatları toplam değeri 43 milyon lira olan bu eserin ayrıca kurdelesini keseceğiz. Karadon Müessesi'nin 1 nolu kuyu derinleştirme tesisi tamamlandı. TOKİ olarak Zonguldak merkezde Üzülmez, Terakki mahalleleri, Çaycuma'da Karamusa Mahallesi, Devrek-Çaydeğirmeni'nde yapılan bin 683 konut, üç cami, altı ticaret merkezinin de açılışını bu gün yapıyoruz. Ayrıca Zonguldak'ın elektrik alt yapısının iyileştirmesi, yapılan hizmetleri de bugün açacağız. Bunların toplam yatırım tutarı da 172 milyon lira. Aynı şekilde Bakacakkadı, Perşembe, Çatalağzı beldelerinde de doğalgaz bağlantısı gerçekleşti. Hayırlı olsun. Kilimli ilçesinde spor ve çocuk oyun alanları, Alaplı'da asfalt çalışmaları, Karaman'da kilit parke yol çalışması, Karapınar pazaryeri yapımı da gerçekleştirildi. Su kaynaklarını daha iyi kullanmak için vatandaşa temiz ve kaliteli su ulaştırmak için Nebioğlu Atık Su Arıtma Tesisi, Kozlu Sivriler İçme Suyu Tesisini de bu gün hizmete açıyoruz. Kozlu taş duvar betonarme, kanal yapımı onarılan parkların da açılışını gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız hizmetlerde büyüklerimizi, yaşlılarımızı da ihmal etmedik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız Devrek'te 60 yaşlı vatandaşımıza hizmet edecek huzurevini tamamladı. Onun da açılışını gerçekleştiriyoruz. Birçok eser var. Artık ben saymaktan usandım. Liste uzayıp gidiyor. Koalisyon dönemlerinde arıyorlar illeri ne olur bir şey bulun da açalım. Çeşme falan da mı bulamıyorsunuz diyorlardı. Biz şimdi yapmaya yetiştiremiyoruz. Toplu açıyoruz. Bu gün iktidara talip olanların bu memlekette bir emeği var mı? Taş üstüne taş koymuşlar mı?" şeklinde konuştu.'Metaverse dedikleri bu dünya, yeni alem sizin aleminiz'Yerli ve milli eserlerle daha da güçlendirecekleri bir dünya olduğunu ifade eden Yıldırım, "Gençler önümüzde bir dünya var. Bu dünya bambaşka bir dünya. Sanal gerçeklik var. Yapay zeka var. Bu dünyada arttırılmış gerçeklik var. Yani başka bir kainatı keşfetme var. Metaverse dedikleri bu dünya, bu yeni alem sizin aleminiz. Gençlerin bize vereceği en güzel armağanlardan bir tanesi, bunu yerli ve milli eserlerle daha da güçlendireceğiz. Bu ülke tren rayı dahi yapamıyordu. Biz göreve gelince Karabük'e dedik ki 'Kardeşim sen 80 yıllık bir fabrikasın. Bu tren rayını biz niye dışarıdan alıyoruz.' Kimsenin böyle bir şey istemediğini söylediklerinde yapın dedik. Yaptılar. Hem de hızlı tren rayını da yaptılar. Şimdi bütün dünyaya ihraç ediyorlar. Artık ihtiyacımızı da yerli ve milli kaynaklardan karşılar hale geldik. Nerede azim varsa orada çözüm vardır. Azmettik çalıştık gayret ettik kendi yerli ürünlerimize, milli ürünlerimize, savunma sanayi ekipmanlarımızla daha güvendeyiz. Dostlarımıza da bu konuda yardım ediyoruz. İHA, SIHA, TİHA'larımız, helikopterlerimiz her türlü mühimmatımızı yapar hale geldik. Kendi kendimize yeterli hale geldik. Bölgemizde kriz var. Suriye'de kriz var. Başbakanlığım dönemimde Kilis'e füzeler düşüyordu. 71 vatandaşımızı kaybettik. NATO üyesiyiz. Sınırlarını korumak sadece Türkiye'nin işi değil, sizin de işiniz dedik. Hava savunma sistemi kurun dedik. Ama maalesef hiç bu taleplerimize cevap vermediler. Dikkate almadılar. O halde dedik ki kendi işimizi kendimiz yapacağız. Onun için yerli ve milli sanayiye daha çok emek verdik. Daha çok yatırım yaptık. Bu gün hamdolsun onların afrasına tafrasına, ihtiyacımız yok. Ağız kokularını çekmek durumunda değiliz. Artık kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Bize de bu yakışır. Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken yeni hedeflere doğru gençlerimiz için kadınlarımız, yetişkinlerimiz için çok daha güzel projeler, çok daha güzel eserleri hep birlikte yapacağız. Beraber yürüdük biz bu yollarda" dedi.

