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https://tr.sputniknews.com/20220205/aksenerden-hukumete-atama-tepkisi-bundan-ogretmenlerimizin-haberi-var-mi-1053510856.html
Akşener’den hükümete ‘atama’ tepkisi: Bundan öğretmenlerimizin haberi var mı?
Akşener’den hükümete ‘atama’ tepkisi: Bundan öğretmenlerimizin haberi var mı?
Öğretmen atamalarıyla ilgili hükümete tepki gösteren İYİ Parti lideri Akşener, "İktidarın 90 üstü puan alıp mülakatta elenen, öğrencilerine kavuşamadığı için... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T21:39+0300
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türkiye
iyi parti
meral akşener
öğretmen
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğretmen atamalarıyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulundu.Akşener, #AlgıZirvedeAtamaYerde etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları yazdı:Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 15 bin öğretmenin ataması gerçekleştirilmişti.Erdoğan törende yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:
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Akşener’den hükümete ‘atama’ tepkisi: Bundan öğretmenlerimizin haberi var mı?

21:39 05.02.2022
© İBBMeral Akşener
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© İBB
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Öğretmen atamalarıyla ilgili hükümete tepki gösteren İYİ Parti lideri Akşener, "İktidarın 90 üstü puan alıp mülakatta elenen, öğrencilerine kavuşamadığı için marketlerde çalışan, çaresizlikten intihar eden öğretmenlerimizin haberi var mı? Yok. Algı zirvede atama yerde... Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğretmen atamalarıyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulundu.
Akşener, #AlgıZirvedeAtamaYerde etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
İktidar, 74 bin öğretmen ataması yaptığını iddia ediyor... Peki ya bu atamalardan; 90 üstü puan alıp mülakatta elenen, öğrencilerine kavuşamadığı için marketlerde çalışan, çaresizlikten intihar eden öğretmenlerimizin haberi var mı? Yok. Yazıklar olsun!
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 15 bin öğretmenin ataması gerçekleştirilmişti.
Erdoğan törende yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:
“Mevcut öğretmenlerin yüzde 73’ü bizim hükümetlerimiz döneminde atanmıştı. Sadece son iki yılda 77 bin 572 genç öğretmenimizi okullarıyla buluşturduk. Bu gün gerçekleştireceğimiz 15 bin öğretmen atamasıyla toplam 729 bin 487 öğretmenimizi atamış olacağız.“
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