https://tr.sputniknews.com/20220205/aksenerden-hukumete-atama-tepkisi-bundan-ogretmenlerimizin-haberi-var-mi-1053510856.html

Akşener’den hükümete ‘atama’ tepkisi: Bundan öğretmenlerimizin haberi var mı?

Akşener’den hükümete ‘atama’ tepkisi: Bundan öğretmenlerimizin haberi var mı?

Öğretmen atamalarıyla ilgili hükümete tepki gösteren İYİ Parti lideri Akşener, "İktidarın 90 üstü puan alıp mülakatta elenen, öğrencilerine kavuşamadığı için... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T21:39+0300

2022-02-05T21:39+0300

2022-02-05T21:39+0300

türkiye

iyi parti

meral akşener

öğretmen

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğretmen atamalarıyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulundu.Akşener, #AlgıZirvedeAtamaYerde etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları yazdı:Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 15 bin öğretmenin ataması gerçekleştirilmişti.Erdoğan törende yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

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iyi parti, meral akşener, öğretmen