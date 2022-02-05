https://tr.sputniknews.com/20220205/alman-haber-ajansi-ukrayna-almanyaya-askeri-yardim-istek-listesi-gonderdi-1053511540.html

Alman Haber Ajansı: Ukrayna Almanya'ya askeri yardım istek listesi gönderdi

Alman Haber Ajansı: Ukrayna Almanya'ya askeri yardım istek listesi gönderdi

Alman Haber Ajansı (DPA), Ukrayna’nın Almanya'ya askeri yardım olarak tam ne almak istediğini belirttiği bir liste gönderdiğini bildirdi. 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T22:07+0300

2022-02-05T22:07+0300

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almanya

ukrayna krizi

ukrayna

asker

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Ajansın Twitter’dan yaptığı paylaşıma göre Ukrayna, Almanya’ya askeri yardım olarak tam ne almak istediğini belirttiği bir liste gönderdi.Mesajda, “Ukrayna uzun zamandır Almanya'nın Rusya ile zıtlaşmasında ihtiyaç duyduğu askeri desteği sağlamadığından şikayet ediyor. Şimdi Berlin'e bir istek listesi gönderdi” ifadelerine yer verildi.Daha önce, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'ya silah tedarikinin kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrey Melnik ise ocak ayında yaptığı açıklamada, Kiev'in Almanya'nın Ukrayna'ya savaş gemileri ve modern hava savunma sistemleri tedarik etmesini istediğini, Almanya ile ilişkilerde silah tedariki konusunun gündemde olduğunu söylemişti.Son zamanlarda ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ planlamakla suçluyor ve Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını artırıyor. Rusya yönetimi ise Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.

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