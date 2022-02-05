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Almanya'da art arda en yüksek günlük koronavirüs vaka sayıları kaydedildi
Almanya'da art arda en yüksek günlük koronavirüs vaka sayıları kaydedildi
Almanya’da son 24 saatte tespit edilen 248 bin 838 vaka ile Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T02:39+0300
2022-02-05T02:39+0300
koronavirüs
almanya
omicron
koronavirüs
vaka
kovid-19
robert koch enstitüsü
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Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Almanya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 10 milyon 671 bin 602’ye yükseldi.Son dönemde Omicron varyantının hızla yayılmasıyla rekor vaka sayılara ulaşıldığı ülkede 2 Şubat’ta 208 bin 448 ve dün 236 bin 120 vaka kayıtlara geçti.Son 24 saatte 248 bin 838 kişiye Kovid-19 tanısı koyulmasıyla üç gün üst üste salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayıları kaydedildi.Ülkede son 24 saatte Kovid-19’dan 170 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 118 bin 504’e yükseldi.Ülkede haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 1349,5 olarak tespit edilirken aktif vaka sayısı 2 milyon 599 bin 900 oldu.RKI’nin yayınladığı haftalık raporda, ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının yüzde 98’nin Omicron varyantı olduğu belirtilerek "Omicron varyantı aşılanmışlara ve iyileşmişlere de kolay bulaşıyor" ifadeleri kullanıldı.Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, hükümetin Kovid-19 salgınında bu kış uygun önlemler aldığını belirterek Omicron vaka sayılarının Almanya'da diğer Avrupa ülkelerinden düşük olduğunu ifade etti.Büchner, salgındaki bu dalganın en üst seviyeye ulaştıktan sonra tedbirlerin gevşetilmesinin ele alınacağını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220204/almanyada-riskli-gruplar-icin-4-doz-asi-tavsiye-edildi-1053456294.html
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almanya, omicron, koronavirüs, vaka, kovid-19, robert koch enstitüsü

Almanya'da art arda en yüksek günlük koronavirüs vaka sayıları kaydedildi

02:39 05.02.2022
© REUTERS / ANNEGRET HILSEAlmanya- Koronavirüs
Almanya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / ANNEGRET HILSE
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Almanya’da son 24 saatte tespit edilen 248 bin 838 vaka ile Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Almanya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı 10 milyon 671 bin 602’ye yükseldi.
Son dönemde Omicron varyantının hızla yayılmasıyla rekor vaka sayılara ulaşıldığı ülkede 2 Şubat’ta 208 bin 448 ve dün 236 bin 120 vaka kayıtlara geçti.
Son 24 saatte 248 bin 838 kişiye Kovid-19 tanısı koyulmasıyla üç gün üst üste salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayıları kaydedildi.
Ülkede son 24 saatte Kovid-19’dan 170 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 118 bin 504’e yükseldi.
Ülkede haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 1349,5 olarak tespit edilirken aktif vaka sayısı 2 milyon 599 bin 900 oldu.
RKI’nin yayınladığı haftalık raporda, ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının yüzde 98’nin Omicron varyantı olduğu belirtilerek "Omicron varyantı aşılanmışlara ve iyileşmişlere de kolay bulaşıyor" ifadeleri kullanıldı.
Alman Hükümeti Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, hükümetin Kovid-19 salgınında bu kış uygun önlemler aldığını belirterek Omicron vaka sayılarının Almanya'da diğer Avrupa ülkelerinden düşük olduğunu ifade etti.
Büchner, salgındaki bu dalganın en üst seviyeye ulaştıktan sonra tedbirlerin gevşetilmesinin ele alınacağını söyledi.
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