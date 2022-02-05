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https://tr.sputniknews.com/20220205/annesine-ait-klinikte-hastanin-ozel-fotograflarini-ceken-sahte-hemsireye-gozalti-1053501865.html
Annesine ait klinikte hastanın özel fotoğraflarını çeken sahte hemşireye gözaltı
Annesine ait klinikte hastanın özel fotoğraflarını çeken sahte hemşireye gözaltı
Tuzla'da özel bir kliniğe iğne yaptırmak için gelen kadının pantolonunu indirdiği sırada fotoğraflarını çektiği belirlenen 'sahte hemşire' Taha E.O. (21)... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T13:52+0300
2022-02-05T13:52+0300
türkiye
tuzla
klinik
taciz
serbest bırakma
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Olay 3 Şubat günü Tuzla'da bulunan özel bir klinikte meydana geldi. Tarafların emniyette verdiği ifadelere göre, olay şöyle gerçekleşti: Şüpheli Taha E.O. annesine ait olan klinikte bulunuyordu. İğne tedavisi gören 19 yaşındaki kadın, saat 21.00 sıralarında kliniğe gelince Taha E.O., genç kadına iğne yapabileceğini söyledi. Sağlık meslek lisesinden mezun olan ve hemşirelik diploması olduğu öğrenilen Taha E.O. aşı yaptığı genç kadının haberi olmadan özel fotoğrafını çekti.Erkek arkadaşı fark ettiGenç kadınla birlikte hastaneye giden ve aşı kabinin dışında bulunan erkek arkadaşı ise yerdeki fayansın yansımasından hemşire olarak çalıştığını düşündüğü kişinin sevgilisinin özel fotoğraflarını çektiğini gördü. Durumun polis ekiplerine haber verilmesi üzerine şüpheli Taha E.O. gözaltına alındı.İfadesinde itiraf ettiTaha E.O. emniyetteki ifadesinde “Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Hemşire diplomam da var ancak Pendik'te bulunan restoranımızda çalışmaktayım. Ara sıra Tuzla'da bulunan ve anneme ait olan özel bir klinikte anneme yardımcı olmaktayım. Olay tarihinde sağlık kabininde bulunuyordum. Saat 21.00 sıralarında annemle dışarıda sigara içerken söz konusu kişiler geldi. Anneme iğneyi benim yapabileceğimi söyledim" şeklinde konuştu. Taha E.O. iğne yapacağı sırada şikayetçi kadının fotoğrafını çektiğini ifadesinde kabul etti.Savcılık tutuklanmasını istediEmniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi, “Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.Şüpheli Taha E.O.'nun hakimlikteki sorgusunda, “İğne yapacaktım. Kendisi pantolonunu indirirken kalçasını salladı ve beni tahrik etti. Bir anlık gaflete düşerek kalçasının fotoğrafını çektim. Pişmanım, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.Hakimlik serbest bıraktıAnadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklama talebini reddederek ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılığın ise şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.
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tuzla, klinik, taciz, serbest bırakma

Annesine ait klinikte hastanın özel fotoğraflarını çeken sahte hemşireye gözaltı

13:52 05.02.2022
© DHAAnnesine ait klinikte hastanın özel fotoğraflarını çeken sahte hemşireye gözaltı
Annesine ait klinikte hastanın özel fotoğraflarını çeken sahte hemşireye gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© DHA
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Tuzla'da özel bir kliniğe iğne yaptırmak için gelen kadının pantolonunu indirdiği sırada fotoğraflarını çektiği belirlenen 'sahte hemşire' Taha E.O. (21) gözaltına alındı. Sorgusunda “Kendisi pantolonunu indirirken kalçasını salladı ve beni tahrik etti" diyen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay 3 Şubat günü Tuzla'da bulunan özel bir klinikte meydana geldi. Tarafların emniyette verdiği ifadelere göre, olay şöyle gerçekleşti: Şüpheli Taha E.O. annesine ait olan klinikte bulunuyordu. İğne tedavisi gören 19 yaşındaki kadın, saat 21.00 sıralarında kliniğe gelince Taha E.O., genç kadına iğne yapabileceğini söyledi. Sağlık meslek lisesinden mezun olan ve hemşirelik diploması olduğu öğrenilen Taha E.O. aşı yaptığı genç kadının haberi olmadan özel fotoğrafını çekti.

Erkek arkadaşı fark etti

Genç kadınla birlikte hastaneye giden ve aşı kabinin dışında bulunan erkek arkadaşı ise yerdeki fayansın yansımasından hemşire olarak çalıştığını düşündüğü kişinin sevgilisinin özel fotoğraflarını çektiğini gördü. Durumun polis ekiplerine haber verilmesi üzerine şüpheli Taha E.O. gözaltına alındı.

İfadesinde itiraf etti

Taha E.O. emniyetteki ifadesinde “Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Hemşire diplomam da var ancak Pendik'te bulunan restoranımızda çalışmaktayım. Ara sıra Tuzla'da bulunan ve anneme ait olan özel bir klinikte anneme yardımcı olmaktayım. Olay tarihinde sağlık kabininde bulunuyordum. Saat 21.00 sıralarında annemle dışarıda sigara içerken söz konusu kişiler geldi. Anneme iğneyi benim yapabileceğimi söyledim" şeklinde konuştu. Taha E.O. iğne yapacağı sırada şikayetçi kadının fotoğrafını çektiğini ifadesinde kabul etti.

Savcılık tutuklanmasını istedi

Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi, “Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.
Şüpheli Taha E.O.'nun hakimlikteki sorgusunda, “İğne yapacaktım. Kendisi pantolonunu indirirken kalçasını salladı ve beni tahrik etti. Bir anlık gaflete düşerek kalçasının fotoğrafını çektim. Pişmanım, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Hakimlik serbest bıraktı

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklama talebini reddederek ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılığın ise şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.
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