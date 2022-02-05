https://tr.sputniknews.com/20220205/arastirma-kovid-19-alzheimer-benzeri-beyin-hasarina-yol-acabiliyor-1053509235.html

Araştırma: Kovid-19, Alzheimer benzeri beyin hasarına yol açabiliyor

Araştırma: Kovid-19, Alzheimer benzeri beyin hasarına yol açabiliyor

Columbia Üniversitesi’nden uzmanlar, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Alzheimer benzeri beyin hasarına yol açtığını ortaya koydu. 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T20:05+0300

2022-02-05T20:05+0300

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koronavirüs

araştırma

kovid-19

koronavirüs

alzheimer

columbia üniversitesi

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Alzheimer’s & Dementia dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bilim insanları, Kovid-19 nedeniyle ölen kişiler ile Alzheimer hastalarının beyinlerinde benzer moleküler değişiklikler tepit etti.Columbia Üniversitesi Hekimler ve Cerrahlar Koleji'nden uzmanlar, Kovid-19'un nörofibriler yumakların (Alzheimer hastalığında beyinde bulunan protein kümeleri) oluşumundan sorumlu olan ryanodin reseptörleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaştı.Uzmanlara göre, hasralı ryanodin reseptörleri, kalp ve akciğer hastalıklarından, beynin strese tepkisi ve Alzheimer hastalığına kadar çeşitli patojenik süreçlerde rol oynuyor.Araştırmayı yürüten ekibin lideri Dr. Andrew Marks, “Bu hasarlı reseptörleri Kovid-19'dan ölen hastaların sadece kalplerinde ve akciğerlerinde değil, beyinlerinde de tespit ettik” dedi.Ağır formda geçirilen Kovid-19 hastalığının ardından vücudun bağışıklık tepkisinin beyinde iltihaplanmaya neden olduğunu belirten uzman, bunun da ryanodin reseptörlerinin işlev bozukluğuna yol açtığını kaydetti.

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araştırma, kovid-19, koronavirüs, alzheimer, columbia üniversitesi