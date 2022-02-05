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Arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Sivas’ta arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T05:39+0300
2022-02-05T05:39+0300
2022-02-05T05:39+0300
türkiye
sivas
bıçaklı kavga
yaralı
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Sivas'ın Yenidoğan mahallesinde gece yarısı 4 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışma kavgaya dönüşünce 24 yaşındaki B.K. bıçakla, 25 yaşındaki C.F., 24 yaşındaki H.H.Ç. ve 25 yaşındaki A.A.'yı yaralayarak kaçtı.3 yaralı ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. C.F’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Görgü şahitlerinin ifadesine göre B.K.’nın olay yerinden otomobille ayrıldı. B.K’nın bulunması için çalışma başlatıldı.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220205/bebekte-luks-mekana-silahli-saldiri-3-yarali-1053495947.html
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sivas, bıçaklı kavga, yaralı
Arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı Abone ol
Sivas’ta arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Yenidoğan mahallesinde gece yarısı 4 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kavgaya dönüşünce 24 yaşındaki B.K. bıçakla, 25 yaşındaki C.F., 24 yaşındaki H.H.Ç. ve 25 yaşındaki A.A.'yı yaralayarak kaçtı.
3 yaralı ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. C.F’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Görgü şahitlerinin ifadesine göre B.K.’nın olay yerinden otomobille ayrıldı. B.K’nın bulunması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.