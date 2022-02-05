https://tr.sputniknews.com/20220205/arkadaslar-arasinda-cikan-bicakli-kavgada-1i-agir-3-kisi-yaralandi-1053496521.html

Arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Sivas’ta arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı. 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T05:39+0300

2022-02-05T05:39+0300

2022-02-05T05:39+0300

türkiye

sivas

bıçaklı kavga

yaralı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/05/1053496221_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f5c645d1c83da48cf5872fcf8a152411.jpg

Sivas'ın Yenidoğan mahallesinde gece yarısı 4 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışma kavgaya dönüşünce 24 yaşındaki B.K. bıçakla, 25 yaşındaki C.F., 24 yaşındaki H.H.Ç. ve 25 yaşındaki A.A.'yı yaralayarak kaçtı.3 yaralı ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. C.F’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Görgü şahitlerinin ifadesine göre B.K.’nın olay yerinden otomobille ayrıldı. B.K’nın bulunması için çalışma başlatıldı.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220205/bebekte-luks-mekana-silahli-saldiri-3-yarali-1053495947.html

türkiye

sivas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sivas, bıçaklı kavga, yaralı