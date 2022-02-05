https://tr.sputniknews.com/20220205/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1053496638.html

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Helal Akreditasyon Kurumu ile... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T05:42+0300

2022-02-05T05:42+0300

2022-02-05T05:42+0300

türkiye

resmi gazete

atama

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararlara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Muhiddin Şahin ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Nadide Yiğiteli görevlerinden alındı.Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda açık bulunan Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Birdal Öztürk, Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Metin Kaplan ve Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Hayrullah Ozan Çetiner atandı.Helal Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliğine Mustafa Süleyman Beşli getirildi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığına Selami Yazıcı, Denetim Hizmetleri Başkanlığına Süleyman Hacıcaferoğlu atandı.TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşaviri Ferit Cumhur Dalkılıç, 2. Bölge Müdürü Şehabeddin Gedikli ve 3. Bölge Müdürü Selim Koçbay görevlerinden alınırken 1. Hukuk Müşavirliğine Ercan Atasever getirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220205/cumhurbaskani-kararlari-resmi-gazetede-1053496248.html

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resmi gazete, atama, recep tayyip erdoğan