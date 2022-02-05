https://tr.sputniknews.com/20220205/bakan-kocadan-futbol-takimlarina-tesekkur-turkovac-taraftarlari-kovid-19a-karsi-siki-korur-1053511303.html

Bakan Koca'dan futbol kulüplerine teşekkür: TURKOVAC, taraftarları Kovid-19’a karşı sıkı korur

Bakan Koca'dan futbol kulüplerine teşekkür: TURKOVAC, taraftarları Kovid-19’a karşı sıkı korur

Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Fenerbahçe, Gaziantep FK, Sivasspor, Hatayspor, Başakşehir ve Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T22:30+0300

2022-02-05T22:30+0300

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fahrettin koca

turkovac

sivasspor

koronavirüs

fenerbahçe

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maça TURKOVAC yazan formayla çıkan 6 futbol kulübüne yaptığı paylaşımlarla teşekkür etti.Bakan Koca yaptığı ilk paylaşımında Fenerbahçe'yi etiketleyerek "Bugünkü maçına Turkovac’lı formayla çıkan Fenerbahçe Spor Kulübüne teşekkür ediyoruz. Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama Turkovac taraftarları Kovid-19’a karşı sıkı korur" dedi.Yaptığı diğer paylaşımlarda da Bakan Koca "Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama Turkovac taraftarları Kovid-19’a karşı sıkı korur" ifadesine yer verdi.Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımlarından bazıları şöyle:

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fahrettin koca, turkovac, sivasspor, fenerbahçe