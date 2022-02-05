Bakan Koca'dan futbol kulüplerine teşekkür: TURKOVAC, taraftarları Kovid-19’a karşı sıkı korur
22:30 05.02.2022 (güncellendi: 22:32 05.02.2022)
© AAFahrettin Koca
© AA
Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Fenerbahçe, Gaziantep FK, Sivasspor, Hatayspor, Başakşehir ve Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne teşekkürlerini iletti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maça TURKOVAC yazan formayla çıkan 6 futbol kulübüne yaptığı paylaşımlarla teşekkür etti.
Bakan Koca yaptığı ilk paylaşımında Fenerbahçe'yi etiketleyerek "Bugünkü maçına Turkovac’lı formayla çıkan Fenerbahçe Spor Kulübüne teşekkür ediyoruz. Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama Turkovac taraftarları Kovid-19’a karşı sıkı korur" dedi.
Yaptığı diğer paylaşımlarda da Bakan Koca "Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama Turkovac taraftarları Kovid-19’a karşı sıkı korur" ifadesine yer verdi.
Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımlarından bazıları şöyle:
Bugünkü maçına Turkovac’lı formayla çıkan Fenerbahçe Spor Kulübüne teşekkür ediyoruz. Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama Turkovac taraftarları Covid-19’a karşı sıkı korur. @Fenerbahce pic.twitter.com/ToXJe2sJ2w— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 5, 2022
Bugünkü maçına Turkovac’lı formayla çıkan Başakşehir Futbol Kulübüne teşekkür ediyoruz. Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama TURKOVAC taraftarları Covid-19’a karşı sıkı korur. @ibfk2014 pic.twitter.com/pUxmJ2hEEI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 5, 2022
Dünkü maçına Turkovac’lı formayla çıkan Atakaş Hatayspor Futbol Kulübüne teşekkür ediyoruz. Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama TURKOVAC taraftarları Covid-19’a karşı sıkı korur.@Hatayspor_FK pic.twitter.com/4FZaBCO9NV— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 5, 2022