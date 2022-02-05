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Bakan Koca'dan futbol kulüplerine teşekkür: TURKOVAC, taraftarları Kovid-19’a karşı sıkı korur
Bakan Koca'dan futbol kulüplerine teşekkür: TURKOVAC, taraftarları Kovid-19’a karşı sıkı korur
Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Fenerbahçe, Gaziantep FK, Sivasspor, Hatayspor, Başakşehir ve Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
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fahrettin koca
turkovac
sivasspor
koronavirüs
fenerbahçe
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maça TURKOVAC yazan formayla çıkan 6 futbol kulübüne yaptığı paylaşımlarla teşekkür etti.Bakan Koca yaptığı ilk paylaşımında Fenerbahçe'yi etiketleyerek "Bugünkü maçına Turkovac’lı formayla çıkan Fenerbahçe Spor Kulübüne teşekkür ediyoruz. Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama Turkovac taraftarları Kovid-19’a karşı sıkı korur" dedi.Yaptığı diğer paylaşımlarda da Bakan Koca "Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama Turkovac taraftarları Kovid-19’a karşı sıkı korur" ifadesine yer verdi.Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımlarından bazıları şöyle:
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fahrettin koca, turkovac, sivasspor, fenerbahçe

Bakan Koca'dan futbol kulüplerine teşekkür: TURKOVAC, taraftarları Kovid-19’a karşı sıkı korur

22:30 05.02.2022 (güncellendi: 22:32 05.02.2022)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Fenerbahçe, Gaziantep FK, Sivasspor, Hatayspor, Başakşehir ve Fatih Karagümrük Spor Kulübü'ne teşekkürlerini iletti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maça TURKOVAC yazan formayla çıkan 6 futbol kulübüne yaptığı paylaşımlarla teşekkür etti.
Bakan Koca yaptığı ilk paylaşımında Fenerbahçe'yi etiketleyerek "Bugünkü maçına Turkovac’lı formayla çıkan Fenerbahçe Spor Kulübüne teşekkür ediyoruz. Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama Turkovac taraftarları Kovid-19’a karşı sıkı korur" dedi.
Yaptığı diğer paylaşımlarda da Bakan Koca "Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama Turkovac taraftarları Kovid-19’a karşı sıkı korur" ifadesine yer verdi.
Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımlarından bazıları şöyle:
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