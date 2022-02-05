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Bakan Kurum'dan TOKİ konutlarına indirim açıklaması
Bakan Kurum'dan TOKİ konutlarına indirim açıklaması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TOKİ konutlarında Mart ayında yeni bir indirim kampanyası düzenleyeceklerini söyledi. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T14:39+0300
2022-02-05T14:40+0300
türkiye
murat kurum
afetzede
izmir
toki
elazığ
malatya
deprem
indirim
kampanya
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstişare Toplantısı kapsamında 'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temasıyla düzenlenen toplantıya katıldı.Bakan Kurum, Kentsel dönüşüm ve TOKİ'nin çalışmaları hakkında bilgi verdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:'Elazığ ve Malatya'daki afetzedelerin evlerinin bir bölümü tamamlandı'TOKİ’nin afetzedeleri yeni evlerine kavuşturmak için çalıştığının altını çizen Bakan Kurum, "Bugün Elazığ ve Malatya’da tarihi bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Büyük bir bölümünü tamamladığımız 36 bin yeni yuvamızı teslim etmek üzereyiz" açıklamasında bulundu. '2022’de İzmir’de evine kavuşturmadığımız tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız'2020'de yaşanan ve toplam 117 kişinin hayatını kaybetmesi, bin 34 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan büyük İzmir depreminin afetzedeleri hakkında da konuşan Kurum, "İzmir’de, toplam 5 bin 400 konutluk projelerimizle İzmir’e damga vuracak tarihi dönüşüm seferberliğini kararlılıkla yürütüyoruz. Biz İzmir’de enkaz altından uzanan Ayda bebeğin elini bırakmadık. Güzel İzmirimizi çaresiz bırakmadık. 9 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız ilk konutlarımızı Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, İzmirli kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah 2022’de İzmir’de; evine kavuşturmadığımız tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.
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murat kurum, afetzede, izmir, toki, elazığ, malatya, deprem, indirim, kampanya, inşaat, ekonomi

Bakan Kurum'dan TOKİ konutlarına indirim açıklaması

14:39 05.02.2022 (güncellendi: 14:40 05.02.2022)
© İHA / GAZİ TAŞ - İSA AKARÇevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© İHA / GAZİ TAŞ - İSA AKAR
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, TOKİ konutlarında Mart ayında yeni bir indirim kampanyası düzenleyeceklerini söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstişare Toplantısı kapsamında 'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temasıyla düzenlenen toplantıya katıldı.
Bakan Kurum, Kentsel dönüşüm ve TOKİ'nin çalışmaları hakkında bilgi verdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşımızdan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptık. Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık. Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022’de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz"

'Elazığ ve Malatya'daki afetzedelerin evlerinin bir bölümü tamamlandı'

TOKİ’nin afetzedeleri yeni evlerine kavuşturmak için çalıştığının altını çizen Bakan Kurum, "Bugün Elazığ ve Malatya’da tarihi bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Büyük bir bölümünü tamamladığımız 36 bin yeni yuvamızı teslim etmek üzereyiz" açıklamasında bulundu.

'2022’de İzmir’de evine kavuşturmadığımız tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız'

2020'de yaşanan ve toplam 117 kişinin hayatını kaybetmesi, bin 34 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan büyük İzmir depreminin afetzedeleri hakkında da konuşan Kurum, "İzmir’de, toplam 5 bin 400 konutluk projelerimizle İzmir’e damga vuracak tarihi dönüşüm seferberliğini kararlılıkla yürütüyoruz. Biz İzmir’de enkaz altından uzanan Ayda bebeğin elini bırakmadık. Güzel İzmirimizi çaresiz bırakmadık. 9 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız ilk konutlarımızı Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, İzmirli kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah 2022’de İzmir’de; evine kavuşturmadığımız tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.
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