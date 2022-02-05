https://tr.sputniknews.com/20220205/belarus-lideri-bizi-icten-bolmeye-kalkarlarsa-lukasenko-daima-devlet-baskani-olacak-1053508204.html

Belarus lideri: Bizi içten bölmeye kalkarlarsa Lukaşenko daima devlet başkanı olacak

Belarus lideri: Bizi içten bölmeye kalkarlarsa Lukaşenko daima devlet başkanı olacak

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkede asayiş sorunu olması durumunda devlet başkanı görevinde sürekli olarak kalmaya hazır olduğunu belirtti. 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T19:38+0300

2022-02-05T19:38+0300

2022-02-05T19:38+0300

dünya

belarus

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

aleksandr lukaşenko

leonid brejnev

röportaj

vladimir solovyov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/17/1044804748_0:213:2783:1778_1920x0_80_0_0_b1481c74673bee72a13cc74bff1d65ba.jpg

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus gazeteci ve program sunucusu Vladimir Solovyov’a verdiği röportajda Belarus’ta asayiş sorunu olması durumunda devlet başkanı görevinde sürekli olarak kalmaya hazır olduğunu söyledi.Lukaşenko, “Belarus etrafında savaş gibi zor bir durum olacaksa ve daha da önemlisi, 2020'de olduğu gibi bizi içten bölmeye kalkışırlarsa (Lukaşenko) daima devlet başkanı olacak” dedi ve şöyle devam etti:Belarus lideri, “İnanın bana, başkan olmayı çok istediğim için başkan değilim. Birçok şeye bağlı kalacağın bir duruma düşmekten seni Tanrı korusun” ifadelerini kullandı.'Kendi ellerinle yaratmış olduğun ülkeye sımsıkı bağlısın'Uzun süreli yönetime örnek olarak, yaşamının sonuna kadar Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri görevinde kalan Leonid Brejnev'i hatırlatan Lukaşenko, Brejnev’in sadece durumlara değil, aynı zamanda çevresinde kendisine destek veren insanlara da bağlı olduğunu belirterek, “Her şeye, kendi ellerinle yaratmış olduğun ülkeye sımsıkı bağlısın" ifadelerini kullandı.

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, leonid brejnev, röportaj, vladimir solovyov