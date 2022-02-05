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Belarus lideri: Bizi içten bölmeye kalkarlarsa Lukaşenko daima devlet başkanı olacak
Belarus lideri: Bizi içten bölmeye kalkarlarsa Lukaşenko daima devlet başkanı olacak
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkede asayiş sorunu olması durumunda devlet başkanı görevinde sürekli olarak kalmaya hazır olduğunu belirtti. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T19:38+0300
2022-02-05T19:38+0300
dünya
belarus
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
aleksandr lukaşenko
leonid brejnev
röportaj
vladimir solovyov
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus gazeteci ve program sunucusu Vladimir Solovyov’a verdiği röportajda Belarus’ta asayiş sorunu olması durumunda devlet başkanı görevinde sürekli olarak kalmaya hazır olduğunu söyledi.Lukaşenko, “Belarus etrafında savaş gibi zor bir durum olacaksa ve daha da önemlisi, 2020'de olduğu gibi bizi içten bölmeye kalkışırlarsa (Lukaşenko) daima devlet başkanı olacak” dedi ve şöyle devam etti:Belarus lideri, “İnanın bana, başkan olmayı çok istediğim için başkan değilim. Birçok şeye bağlı kalacağın bir duruma düşmekten seni Tanrı korusun” ifadelerini kullandı.'Kendi ellerinle yaratmış olduğun ülkeye sımsıkı bağlısın'Uzun süreli yönetime örnek olarak, yaşamının sonuna kadar Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri görevinde kalan Leonid Brejnev'i hatırlatan Lukaşenko, Brejnev’in sadece durumlara değil, aynı zamanda çevresinde kendisine destek veren insanlara da bağlı olduğunu belirterek, “Her şeye, kendi ellerinle yaratmış olduğun ülkeye sımsıkı bağlısın" ifadelerini kullandı.
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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, aleksandr lukaşenko, leonid brejnev, röportaj, vladimir solovyov

Belarus lideri: Bizi içten bölmeye kalkarlarsa Lukaşenko daima devlet başkanı olacak

19:38 05.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© Sputnik
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, ülkede asayiş sorunu olması durumunda devlet başkanı görevinde sürekli olarak kalmaya hazır olduğunu belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rus gazeteci ve program sunucusu Vladimir Solovyov’a verdiği röportajda Belarus’ta asayiş sorunu olması durumunda devlet başkanı görevinde sürekli olarak kalmaya hazır olduğunu söyledi.
Lukaşenko, “Belarus etrafında savaş gibi zor bir durum olacaksa ve daha da önemlisi, 2020'de olduğu gibi bizi içten bölmeye kalkışırlarsa (Lukaşenko) daima devlet başkanı olacak” dedi ve şöyle devam etti:
“Fakat her şey sakin olursa, ‘kim, kim’ diye merak ediyorsunuz, o halde birileri ortaya çıkar, ona göre karar veririz.”
Belarus lideri, “İnanın bana, başkan olmayı çok istediğim için başkan değilim. Birçok şeye bağlı kalacağın bir duruma düşmekten seni Tanrı korusun” ifadelerini kullandı.

'Kendi ellerinle yaratmış olduğun ülkeye sımsıkı bağlısın'

Uzun süreli yönetime örnek olarak, yaşamının sonuna kadar Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri görevinde kalan Leonid Brejnev'i hatırlatan Lukaşenko, Brejnev’in sadece durumlara değil, aynı zamanda çevresinde kendisine destek veren insanlara da bağlı olduğunu belirterek, “Her şeye, kendi ellerinle yaratmış olduğun ülkeye sımsıkı bağlısın" ifadelerini kullandı.
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