Beşiktaş Belediyesi, Yemeksepeti sponsorluğundaki Hadise konserini iptal etti

Yemeksepeti kuryeleri, düşük zam ve haklarını almak için protestolarına 5. günde de devam ediyor. Şirketin İstanbul'daki genel merkez binası önünde, Ankara'da ve daha çeşitli illerde protestolar yapıldı.Beşiktaş Belediyesi, işçilerle dayanışmak için Yemek Sepeti sponsorluğunda gerçekleşmesi planlanan Hadise konserini iptal ettiğini duyurdu. Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat'a teşekkür ederek, "Beşiktaş Belediyesi Yemek Sepeti sponsorluğunda yapılacak Hadise konserini çalışanlar haklarını alıncaya kadar iptal etti. Teşekkür ederiz bu dayanışma tavrına" ifadelerini kullandı.
14 Şubat’ta Yemeksepeti sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Beşiktaş Belediyesi Hadise Konseri belediye tarafından motor kurye işçileriyle dayanışma için iptal edildi.
Yemeksepeti kuryeleri, düşük zam ve haklarını almak için protestolarına 5. günde de devam ediyor.
Şirketin İstanbul'daki genel merkez binası önünde, Ankara'da ve daha çeşitli illerde protestolar yapıldı.
Beşiktaş Belediyesi, işçilerle dayanışmak için Yemek Sepeti sponsorluğunda gerçekleşmesi planlanan Hadise konserini iptal ettiğini duyurdu.
Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat'a teşekkür ederek, "Beşiktaş Belediyesi Yemek Sepeti sponsorluğunda yapılacak Hadise konserini çalışanlar haklarını alıncaya kadar iptal etti. Teşekkür ederiz bu dayanışma tavrına" ifadelerini kullandı.