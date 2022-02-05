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https://tr.sputniknews.com/20220205/besiktas-belediyesi-yemek-sepeti-sponsorlugundaki-hadise-konserini-iptal-etti-1053504504.html
Beşiktaş Belediyesi, Yemeksepeti sponsorluğundaki Hadise konserini iptal etti
Beşiktaş Belediyesi, Yemeksepeti sponsorluğundaki Hadise konserini iptal etti
14 Şubat’ta Yemeksepeti sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Beşiktaş Belediyesi Hadise Konseri belediye tarafından motor kurye işçileriyle dayanışma için... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T16:37+0300
2022-02-05T16:42+0300
türkiye
yemek sepeti
beşiktaş
beşiktaş belediyesi
hadise
protesto
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Yemeksepeti kuryeleri, düşük zam ve haklarını almak için protestolarına 5. günde de devam ediyor. Şirketin İstanbul'daki genel merkez binası önünde, Ankara'da ve daha çeşitli illerde protestolar yapıldı.Beşiktaş Belediyesi, işçilerle dayanışmak için Yemek Sepeti sponsorluğunda gerçekleşmesi planlanan Hadise konserini iptal ettiğini duyurdu. Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat'a teşekkür ederek, "Beşiktaş Belediyesi Yemek Sepeti sponsorluğunda yapılacak Hadise konserini çalışanlar haklarını alıncaya kadar iptal etti. Teşekkür ederiz bu dayanışma tavrına" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220205/yemeksepeti-kuryelerinden-istanbulda-protesto--1053501099.html
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yemek sepeti, beşiktaş, beşiktaş belediyesi, hadise, protesto

Beşiktaş Belediyesi, Yemeksepeti sponsorluğundaki Hadise konserini iptal etti

16:37 05.02.2022 (güncellendi: 16:42 05.02.2022)
© Sputnik / Osman Nuri CeritYemek Sepeti kuryeleri,
Yemek Sepeti kuryeleri, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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14 Şubat’ta Yemeksepeti sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Beşiktaş Belediyesi Hadise Konseri belediye tarafından motor kurye işçileriyle dayanışma için iptal edildi.
Yemeksepeti kuryeleri, düşük zam ve haklarını almak için protestolarına 5. günde de devam ediyor.
Şirketin İstanbul'daki genel merkez binası önünde, Ankara'da ve daha çeşitli illerde protestolar yapıldı.
Beşiktaş Belediyesi, işçilerle dayanışmak için Yemek Sepeti sponsorluğunda gerçekleşmesi planlanan Hadise konserini iptal ettiğini duyurdu.
Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Polat'a teşekkür ederek, "Beşiktaş Belediyesi Yemek Sepeti sponsorluğunda yapılacak Hadise konserini çalışanlar haklarını alıncaya kadar iptal etti. Teşekkür ederiz bu dayanışma tavrına" ifadelerini kullandı.
Yemeksepeti kuryelerinin 5 Şubat İstanbul eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
TÜRKİYE
Yemeksepeti kuryelerinden İstanbul’da protesto
13:26
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